Le ultime dal turno di qualificazione di EURO Under 19 2025/26

I primi due gironi del turno di qualificazione del Campionati Europei UEFA Under 19 2025/26 sono completati, mentre i restanti mini-tornei a sede unica si disputeranno fino a martedì.

Le prime due squadre di ogni girone, insieme alla miglior terza, si uniranno alla testa di serie Spagna nel sorteggio del turno elite il 10 dicembre. Il turno elite, previsto per la primavera del 2026, determinerà le sette nazioni che si uniranno ai padroni di casa del Galles nella fase finale, in programma dal 28 giugno all’11 luglio.

I Paesi Bassi partecipano alle qualificazioni come detentori del titolo, dopo averlo vinto per la prima volta nel 2024/25, battendo la Spagna in finale. La Germania e la Romania, paese ospitante, hanno raggiunto le semifinali, mentre Danimarca, Inghilterra, Montenegro e Norvegia hanno partecipato alle fasi finali.

Tutte le partite

Gruppo 1 (12–18 novembre): Repubblica d'Irlanda, Paesi Bassi (campioni in carica)*, Cipro, Kazakistan

Gruppo 2 (12–18 novembre): Francia, Ungheria*, Bulgaria, Isole Faroe

Gruppo 3 (12–18 novembre): Turchia*, Grecia, Bielorussia, Liechtenstein

Gruppo 4 (completato)

Al turno elite: Austria, Slovenia*

Terzo: Israele

Altre nel girone: Lussemburgo

Gruppo 5 (12–18 novembre): Ucraina, Slovacchia, Montenegro, Albania*

Gruppo 6 (12–18 novembre): Serbia, Croazia*, Georgia, Gibilterra

Gruppo 7 (12–18 novembre): Romania*, Islanda, Finlandia, Andorra

Gruppo 8 (12–18 novembre): Inghilterra, Scozia, Lettonia, Lituania*

Gruppo 9 (12–18 novembre): Italia*, Polonia, Bosnia-Erzegovina, Moldavia

Gruppo 10 (12–18 novembre): Danimarca, Svizzera*, Svezia, San Marino

Gruppo 11 (12–18 novembre): Portogallo*, Belgio, Macedonia settentrionale, Estonia

Gruppo 12 (completato)

Al turno elite: Germania, Norvegia*

Terzo: Kosovo

Altre nel girone: Armenia

Gruppo 13 (12–18 novembre): Cechia, Irlanda del Nord, Malta*, Azerbaigian

*Nazioni ospitanti dei mini-tornei