Le ultime dal turno di qualificazione di EURO Under 19 2025/26
mercoledì 12 novembre 2025
I primi due gironi sono già completati, mentre le restanti partite si giocheranno fino a martedì e determineranno le squadre che accederanno al turno elite.
I primi due gironi del turno di qualificazione del Campionati Europei UEFA Under 19 2025/26 sono completati, mentre i restanti mini-tornei a sede unica si disputeranno fino a martedì.
Le prime due squadre di ogni girone, insieme alla miglior terza, si uniranno alla testa di serie Spagna nel sorteggio del turno elite il 10 dicembre. Il turno elite, previsto per la primavera del 2026, determinerà le sette nazioni che si uniranno ai padroni di casa del Galles nella fase finale, in programma dal 28 giugno all’11 luglio.
I Paesi Bassi partecipano alle qualificazioni come detentori del titolo, dopo averlo vinto per la prima volta nel 2024/25, battendo la Spagna in finale. La Germania e la Romania, paese ospitante, hanno raggiunto le semifinali, mentre Danimarca, Inghilterra, Montenegro e Norvegia hanno partecipato alle fasi finali.
I gironi del turno di qualificazione di EURO U19 2025/26
Gruppo 1 (12–18 novembre): Repubblica d'Irlanda, Paesi Bassi (campioni in carica)*, Cipro, Kazakistan
Gruppo 2 (12–18 novembre): Francia, Ungheria*, Bulgaria, Isole Faroe
Gruppo 3 (12–18 novembre): Turchia*, Grecia, Bielorussia, Liechtenstein
Gruppo 4 (completato)
Al turno elite: Austria, Slovenia*
Terzo: Israele
Altre nel girone: Lussemburgo
Gruppo 5 (12–18 novembre): Ucraina, Slovacchia, Montenegro, Albania*
Gruppo 6 (12–18 novembre): Serbia, Croazia*, Georgia, Gibilterra
Gruppo 7 (12–18 novembre): Romania*, Islanda, Finlandia, Andorra
Gruppo 8 (12–18 novembre): Inghilterra, Scozia, Lettonia, Lituania*
Gruppo 9 (12–18 novembre): Italia*, Polonia, Bosnia-Erzegovina, Moldavia
Gruppo 10 (12–18 novembre): Danimarca, Svizzera*, Svezia, San Marino
Gruppo 11 (12–18 novembre): Portogallo*, Belgio, Macedonia settentrionale, Estonia
Gruppo 12 (completato)
Al turno elite: Germania, Norvegia*
Terzo: Kosovo
Altre nel girone: Armenia
Gruppo 13 (12–18 novembre): Cechia, Irlanda del Nord, Malta*, Azerbaigian
*Nazioni ospitanti dei mini-tornei