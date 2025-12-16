Il turno elite di EURO Under 19 inizia il 25 marzo

Il turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 2025/26 si giocherà dal 25 al 31 marzo.

I vincitori dei sette mini-tornei (con gare di sola andata in sede unica), raggiungeranno i padroni di casa del Galles nella fase finale del torneo, il cui sorteggio è previsto per il 16 aprile. La fase finale si svolgerà dal 28 giugno all'11 luglio e determinerà anche le squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA U20 2027 in Azerbaigian (che rappresenterà la UEFA in qualità di nazione co-organizzatrice) e Uzbekistan.

Le 28 squadre in gara hanno superato il turno di qualificazione autunnale, l'ultimo con l'attuale format di EURO Under 19. A partire dal 2026/27, le qualificazioni si svolgeranno in tre fasi, la prima nella primavera del 2026, con i primi due turni giocati in due leghe con promozioni e retrocessioni. La fase finale a otto squadre invece resterà invariata rispetto all'attuale format.

Gironi turno elite EURO U19

Gruppo 1: Germania (nazione ospitante), Austria, Grecia, Svezia

Gruppo 2: Inghilterra, Portogallo (nazione ospitante), Polonia, Serbia

Gruppo 3: Croazia (nazione ospitante), Francia, Norvegia, Svizzera

Gruppo 4: Cechia (nazione ospitante), Danimarca, Belgio, Lettonia

Gruppo 5: Ucraina, Romania (nazione ospitante), Kazakistan, Irlanda del Nord

Gruppo 6: Italia (nazione ospitante), Turchia, Slovacchia, Ungheria

Gruppo 7: Spagna (nazione ospitante), Paesi Bassi (holders), Finlandia, Slovenia

Partite in programma il 25, 28 e 31 marzo

• I Paesi Bassi hanno sconfitto la Spagna nella finale del 2025, aggiudicandosi il titolo per la prima volta nella sua storia. Germania e Romania (nazione ospitante) sono state eliminate in semifinale, mentre Inghilterra, Norvegia e Danimarca puntano a qualificarsi nuovamente.

• Kazakistan e Lettonia puntano a raggiungere il Galles, nazione ospitante, al loro debutto nella fase finale del torneo.