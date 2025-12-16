UEFA.com funziona meglio su altri browser
Il turno elite di EURO Under 19 inizia il 25 marzo

martedì 16 dicembre 2025

Il turno elite si svolgerà dal 25 al 31 marzo e determinerà le sette squadre che si uniranno al Galles nella fase finale del 2026.

I sette gironi del turno elite degli Europei Under 19
I sette gironi del turno elite degli Europei Under 19 UEFA via Getty Images

Il turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 2025/26 si giocherà dal 25 al 31 marzo.

I vincitori dei sette mini-tornei (con gare di sola andata in sede unica), raggiungeranno i padroni di casa del Galles nella fase finale del torneo, il cui sorteggio è previsto per il 16 aprile. La fase finale si svolgerà dal 28 giugno all'11 luglio e determinerà anche le squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA U20 2027 in Azerbaigian (che rappresenterà la UEFA in qualità di nazione co-organizzatrice) e Uzbekistan.

Le 28 squadre in gara hanno superato il turno di qualificazione autunnale, l'ultimo con l'attuale format di EURO Under 19. A partire dal 2026/27, le qualificazioni si svolgeranno in tre fasi, la prima nella primavera del 2026, con i primi due turni giocati in due leghe con promozioni e retrocessioni. La fase finale a otto squadre invece resterà invariata rispetto all'attuale format.

Gironi turno elite EURO U19

Gruppo 1: Germania (nazione ospitante), Austria, Grecia, Svezia

Gruppo 2: Inghilterra, Portogallo (nazione ospitante), Polonia, Serbia

Gruppo 3: Croazia (nazione ospitante), Francia, Norvegia, Svizzera

Gruppo 4: Cechia (nazione ospitante), Danimarca, Belgio, Lettonia

Gruppo 5: Ucraina, Romania (nazione ospitante), Kazakistan, Irlanda del Nord

Gruppo 6: Italia (nazione ospitante), Turchia, Slovacchia, Ungheria

Gruppo 7: Spagna (nazione ospitante), Paesi Bassi (holders), Finlandia, Slovenia

Partite in programma il 25, 28 e 31 marzo

• I Paesi Bassi hanno sconfitto la Spagna nella finale del 2025, aggiudicandosi il titolo per la prima volta nella sua storia. Germania e Romania (nazione ospitante) sono state eliminate in semifinale, mentre Inghilterra, Norvegia e Danimarca puntano a qualificarsi nuovamente.
• Kazakistan e Lettonia puntano a raggiungere il Galles, nazione ospitante, al loro debutto nella fase finale del torneo.

