Dove guardare EURO Under 19 2025: TV e streaming

Il Campionato Europeo UEFA Under 19 si disputa Romania dal 13 al 26 giugno. Scopri come guardare le partite in qualsiasi parte del mondo grazie alle emittenti partner elencate di seguito.

Per i dettagli esatti sulla programmazione, consulta il palinsesto delle singole emittenti.

UEFA.tv

In alcuni territori, le partite saranno trasmesse in diretta streaming su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.

Emittenti ufficiali di EURO Under 19

EURO Under 19 sarà trasmesso in Europa e nel resto del mondo dalle emittenti elencate di seguito.

Europa

Andorra: la chaine L'Équipe

Austria: Sky Deutschland, sportdigital

Francia: la chaine L'Équipe

Germania: Sky Deutschland, sportdigital

Grecia: ERT

Ungheria: M4 Sport Online

Israele: sport1

Italia: RAISPORT

Liechtenstein: Sky Deutschland

Lussemburgo: Sky Deutschland

Montenegro: RTCG

Paesi Bassi: Ziggo Sport

Norvegia: VG

Polonia: TVP Sport

Portogallo: Canal 11

Romania: Pro Tv

San Marino: RAISPORT

Svizzera: Sky Deutschland, sportdigital

Ucraina: Megogo

Regno Unito (comprese Isola di Man e Isole del Canale): BBC iPlayer

Città del Vaticano: RAISPORT

Altri territori

Algeria: BeIN Connect

Samoa americane: ViX

Argentina: Disney+

Bahrein: BeIN Connect

Belize: Disney+

Benin: New World Sport

Bolivia: Disney+

Brasile: Disney+

Burkina Faso: New World Sport

Burundi: New World Sport

Camerun: New World Sport

Repubblica Centrafricana: New World Sport

Ciad: BeIN Connect, New World Sport

Cile: Disney+

Colombia: Disney+

Comore: New World Sport

Repubblica del Congo: New World Sport

Costa Rica: Disney+

Repubblica Democratica del Congo: New World Sport

Gibuti: BeIN Connect, New World Sport

Repubblica Dominicana: Disney+

Ecuador: Disney+

Egitto: BeIN Connect

El Salvador: Disney+

Guyana francese: Disney+, la chaine L'Équipe

Polinesia francese: la chaine L'Équipe

Terre australi e antartiche francesi: la chaine L'Équipe

Gabon: New World Sport

Ghana: SportyTV

Guadalupa: la chaine L'Équipe

Guam: ViX

Guatemala: Disney+

Guinea: New World Sport

Honduras: Disney+

Iran: BeIN Connect

Iraq: BeIN Connect

Costa d'Avorio: New World Sport

Giordania: BeIN Connect

Kenya: SportyTV

Kuwait: BeIN Connect

Libano: BeIN Connect

Libia: BeIN Connect

Madagascar: New World Sport

Mali: New World Sport

Isole Marianne: ViX

Martinica: la chaine L'Équipe

Mauritania: BeIN Connect, New World Sport

Mauritius: la chaine L'Équipe, New World Sport

Mayotte: la chaine L'Équipe

Midway: ViX

Marocco: BeIN Connect

Nuova Caledonia: la chaine L'Équipe

Nicaragua: Disney+

Niger: New World Sport

Nigeria: SportyTV

Oman: BeIN Connect

Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania): BeIN Connect

Panama: Disney+

Paraguay: Disney+

Perù: Disney+

Porto Rico: ViX

Qatar: BeIN Connect

Réunion: la chaine L'Équipe

Ruanda: New World Sport

Arabia Saudita: BeIN Connect

Senegal: New World Sport

Seychelles: New World Sport

Somalia: BeIN Connect

South Africa: SportyTV

South Sudan: BeIN Connect

St. Barts: la chaine L'Équipe

St. Martin: la chaine L'Équipe

Saint-Pierre e Miquelon: la chaine L'Équipe

Sudan: BeIN Connect

Siria: BeIN Connect

Togo: New World Sport

Tunisia: BeIN Connect

Emirati Arabi Uniti: BeIN Connect

Stati Uniti: ViX

Isole Vergini americane: ViX

Uruguay: Disney+

Venezuela: Disney+

Wallis e Futuna: la chaine L'Équipe

Yemen: BeIN Connect