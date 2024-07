Anteprima finale di EURO 2024 Under 19: Spagna-Francia

La Francia, vincitrice del Gruppo B, e la Spagna, seconda classificata nello stesso girone, si affronteranno nuovamente nella sfida decisiva del Campionato Europeo UEFA Under 19 2024 alle 20:00 CET di domenica 28 luglio presso il National Football Stadium di Windsor Park, Belfast.

Dove guardare la finale

In una ripetizione della finale del 2010 - in cui fu decisivo Alexandre Lacazette per la Francia a Caen -, la Spagna punta a prolungare a nove il suo record di vittorie, mentre la Francia proverà a conquistare il suo quarto titolo.

La storia finora

L'imbattibilità della Spagna è rimasta intatta grazie al gol vittoria di Pol Fortuny ai tempi supplementari contro l'Italia, che ha sancito il passaggio alla finale, mentre il colpo di testa di Valentin Atangana ha regalato alla Francia la vittoria in una combattuta semifinale contro l'Ucraina.

Questa sarà la quinta finale di EURO U19 per la Francia. La Spagna, invece, si sta preparando per la sua decima finale, avendo già vinto otto volte - un record per il torneo.

Le squadre si sono affrontate in una sola finale di EURO U19. Nel 2010, la Francia di Antoine Griezmann e del capocannoniere Lacazette ha battuto la Spagna di Thiago Alcántara in terra francese.

Highlights: Spagna - Francia 2-2

Le dichiarazioni

José Lana, Ct Spagna: “Contro la Francia nella fase a gironi abbiamo tenuto il pallone più che nelle altre partite e cercheremo di farlo anche in finale. Abbiamo dimostrato di saperci adattare alle diverse situazioni. In semifinale eravamo un po' stanchi, ma siamo riusciti a vincere".

Bernard Diomede, Ct Francia: "Ci aspettiamo una Spagna diversa [dalla fase a gironi]. Sarà una gara diversa con giocatori diversi in una fase differente della competizione. Per questi giocatori, vincere una finale è un grande traguardo. Ogni giocatore vuole giocare e l'unità della squadra durante tutta la competizione si è rivelata fondamentale".

Gerard Hernández, capitano Spagna: “La finale è molto importante per noi, siamo molto emozionati. Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra e farò tutto il possibile per la squadra".

Valentin Atangana, capitano Francia: "Vincere il trofeo per il nostro Paese ci renderebbe molto orgogliosi. La Spagna è una squadra tosta. Abbiamo pareggiato 2-2 [nella fase a gironi] e non vediamo l'ora di affrontarli di nuovo".