Riepilogo semifinali EURO Under 19 2024: Italia-Spagna 0-1, Francia-Ucraina 1-0

Il gol di Pol Fortuny ai tempi supplementari ha regalato la vittoria alla Spagna contro l'Italia mentre la Francia ha battuto l'Ucraina.

La finale si giocherà al National Football Stadium di Windsor Park, Belfast, alle 20:00 CET di domenica 28 luglio.

L'Italia chiude la Spagna nella propria metà campo per gran parte delle fasi iniziali, creando però poche occasioni nette, e sfiora il gol solo con una punizione di Simone Pafundi dal limite che sfiora il palo. Quindi, Luca Lipani scambia con Francesco Camarda ma viene fermato dal portiere Raúl Jiménez. Renato Marin rimane pressoché disoccupato nella prima frazione di gioco, con qualche occasionale tiro dalla distanza da parte della Spagna.

Il copione si ripete nel secondo tempo, quando la Spagna si compatta in difesa e agli azzurrini viene concesso spazio per muoversi. Al 51', Davide Bartesaghi avanza sulla fascia sinistra, ma Kevin Zeroli indirizza il suo passaggio a un soffio dal palo. Successivamente, Luca Di Maggio si impossessa della palla e ci prova dalla distanza, costringendo Marin a una parata tentacolare. Pochi minuti dopo, il centrocampista mette nuovamente alla prova il portiere spagnolo con un rasoterra. Al 78', però, David Mella riesce a involarsi a rete: da lì in poi la Spagna inizia a riconquistare il possesso palla.

Il primo tempo supplementare inizia con Pafundi che tenta di sorprendere Raúl Jiménez fuori dai pali, ma la palla termina a lato. Tuttavia, al 100' è la Spagna a prendere l'iniziativa e segnare il gol vittoria con Pol Fortuny.

La Francia parte forte, mettendo subito sotto pressione l'Ucraina. La partita sembra aprirsi dopo il pericoloso calcio di punizione di Viktor Tsukanov sfiorato da Taras Mykhavko e il tiro-cross di Mykhavko che impensierisce Justin Bengui-Joao.

L'Ucraina è solida in fase difensiva e si dimostra sempre più difficile da piegare. Allo scoccare dell'intervallo, la squadra di Dmytro Mikhailenko si fa largo nella metà campo francese e il tiro dalla distanza di Oleksiy Gusiev sbatte sulla traversa.

Ma al 61' la Francia sblocca definitivamente il punteggio grazie al potente colpo di testa si Valentin Atangana sul corner di Senny Mayulu. Al 74', la squadra di Bernard Diomede cerca di chiudere la partita con un tiro a giro del sostituto Eli Junior Kroupi. Il raddoppio non arriva ma l'1-0 basta ai transalpini per raggiungere la finale con la Spagna.

