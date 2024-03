Turno elite di EURO Under 19: Francia e Turchia qualificate

Il turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 si conclude martedì, con Francia e Turchia che hanno già raggiunto i padroni di casa dell'Irlanda del Nord alla fase finale di luglio.

Le 27 squadre che hanno superato il turno di qualificazione si affiancano al Portogallo, che entra in gara direttamente in questa fase come testa di serie. Le vincitrici dei gironi del turno elite raggiungeranno i padroni di casa dell'Irlanda del Nord alla fase finale, che si disputerà dal 15 al 28 luglio e fungerà anche da qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2025 in Cile.

La Francia, che ha vinto EURO U19 nell'ultima occasione in cui si è disputato in Irlanda del Nord nel 2005, e la Turchia hanno già conquistato la qualificazione con una giornata di anticipo. Il sorteggio della fase finale è in programma mercoledì 17 aprile a Belfast.

Partite

Gruppo 1

Partecipanti: Spagna, Austria, Kosovo, Austria, Slovenia (nazione ospitante)

Gruppo 2

Qualificata alla fase finale: Francia

Nel girone anche: Paesi Bassi (nazione ospitante), Belgio, Lituania

Gruppo 3

Partecipanti: Israele, Norvegia (nazione ospitante), Bosnia ed Erzegovina, Montenegro

Gruppo 4

Partecipanti: Portogallo (nazione ospitante), Danimarca, Serbia, Grecia

Gruppo 5

Partecipanti: Italia (nazione ospitante e campione in carica), Cechia, Georgia, Scozia

Gruppo 6

Qualificata alla fase finale: Turchia

Nel girone anche: Croazia (nazione ospitante), Romania, Germania

Gruppo 7

Partecipanti: Ucraina, Svizzera, Lettonia, Macedonia del Nord (nazione ospitante)

