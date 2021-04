Malta, Irlanda del Nord Ireland e Romania ospiteranno U19 EURO nel 2023, 2024, 2025

Malta, Northern Ireland e Romania sono state scelte per ospitare le fasi finali del Campionato Europeo UEFA Under-19 nel 2023, 2024 e 2025 rispettivamente dal Comitato esecutivo UEFA nella riunine a Montreux.

Malta ha ospitato EURO U17 nel 2014, l'unico torneo finale che hanno ospitato. L'Irlanda del Nord e la Romania in precedenza avrebbero dovuto ospitare le fasi finali U19 del 2020 e del 2021 rispettivamente, ma entrambi sono stati cancellati a causa della pandemia COVID-19. Entrambi sono stati ospiti in precedenza, l'Irlanda del Nord nel 2005 e la Romania nel 2011.

Un nuovo formato ispirato alla Nations League inizierà dalla competizione 2022–24, fino alle finali 2024 in Irlanda del Nord. La Slovacchia era stata selezionata in precedenza per ospitare l'edizione 2022.