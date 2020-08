Cosa devi sapere su #U19EURO

Come funziona il torneo?

Sette squadre si sono qualificate insieme alla Georgia padrona di casa. Due gironi da quattro con le prime due che accedono alla semifinale. Partite da 90 minuti con supplementari e rigori in caso di pareggio nella fase a eliminazione diretta.

Dove si gioca?

Le 15 partite si giocheranno in quattro stadi – tre a Tbilisi e una a Gori. La finale e una semifinale si giocheranno al Mikheil Meskhi-1 Stadium.

Germania campione nel 2014 ©Sportsfile

Chi si è qualificato?

Gruppo A: Repubblica ceca, Georgia, Portogallo, Svezia

Gruppo B: Bulgaria, Inghilterra, Germania, Olanda

Quando si gioca?

Gironi: 2/3, 5/6 e 8/9 luglio

Semifinali: 12 luglio

Finale: 19 luglio

Dove posso guardare le partite?

Eurosport mostrerà sei gare dei gironi, le semifinali e la finale.

Highlights finale: Francia - Italia 4-0

Come è andata l'anno scorso?

Una Francia con in squadre giocatori come Kylian Mbappé, Lucas Tousart, Issa Diop, Jean-Kévin Augustin e Amine Harit ha battuto 4-0 l'Italia nella finale nel torneo in Germania.



Ci sono giocatori famosi che hanno partecipato a questo torneo?

In una sola parola... sì! Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Sergio Ramos, Giorgio Chiellini, Hugo Lloris e Álvaro Morata hanno tutti vinto il trofeo, mentre Philipp Lahm, Burak Yılmaz, Manuel Neuer, Arda Turan, Mesut Özil and Jordi Alba, per fare qualche nome, hanno tutti partecipato.

Tra i recenti protagonisti anche André Silva, Joshua Kimmich, Julian Brandt, Aleksandr Golovin, Kingsley Coman e Leroy Sané. Mbappé ha segnato cinque gol nel torneo vinto dalla Francia nel 2016.