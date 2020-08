Dove guardare il Campionato Europeo UEFA U19

Il Campionato Europeo UEFA Under 19 del 2017, che si terrà in Georgia dal 2 al 15 luglio, verrà trasmessi dalle seguenti emittenti. Verifica le partite in programma della competizione che verranno trasmesse in TV nella tua nazione.

Nota: per gli altri territori, semifinali e finale verranno trasmesse in diretta streaming su UEFA.com e UEFA.tv (https://www.youtube.com/user/UEFA).

Europa/Africa/Asia:

Eurosport (www.eurosport.com - alcune partite visibili solo online)

Albania

Algeria

Andorra

Armenia

Austria

Azerbaijan

Belgio

Bielorussia

Bosnia-Erzegovina

Bulgaria

Cipro

Città del Vaticano

Croazia

Danimarca

Egitto

ERJ Macedonia

Estonia

Finlandia

Francia

Georgia

Germania

Giordania

Grecia

Islanda

Israele

Italia

Kazakistan

Kyrgyzstan

Kosovo

Lettonia

Libano

Lituania

Lussemburgo

Libia

Liechtenstein

Malta

Marocco

Moldavia

Monaco

Montenegro

Norvegia

Olanda

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica d'Irlanda

Romania

Russia

San Marino

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Siria

Tajikistan

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Ungheria

Uzbekistan

Africa/Asia

beIN Sports (www.beinsports.com)

Algeria

Arabia Saudita

Bahrain

Chad

Djibouti

Egitto

Emirati Arabi Uniti

Giordania

Iran

Iraq

Kuwait

Libano

Libia

Mauritania

Marocco

Oman

Palestina

Qatar

Somalia

South Sudan

Sudan

Siria

Tunisia

Yemen

Brasile

Globosat (http://globosatplay.globo.com/globosat/)

Georgia

GPB (http://www.gpb.org/)

Francia/Andorra/Monaco

L'Equipe (www.lequipe.fr/lachainelequipe/)



Svezia

Discovery Sweden (http://www.dplay.se/discovery/)

Malesia/Brunei Darussalam

Astro (http://www.astro.com.my/)

Portogallo

RTP (www.rtp.pt)