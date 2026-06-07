L'Italia vince EURO Under 17 2026: albo d'oro

L'Italia batte il Belgio ai calci di rigore e conquista il titolo del Campionato Europeo UEFA Under 17 2026 in Estonia.

3 Jakov Dedić (Croazia)

2 Enzo Alves (Spagna)

2 Mikkel Bro Hansen (Danimarca)

2 Arone Gadou (Francia)

2 Marcello Fugazzola (Italia)

2 Omran Khatar (Danimarca)

2 Mikel Urrestarazu (Spagna)

2 Nik Žužić Škafar (Croazia)

8 Jakov Dedić (Croazia)

7 Mikkel Bro Hansen (Danimarca)

7 Arone Gadou (Francia)

7 Diego Perillo (Italia)

Domenica 7 giugno

Belgio - Italia 1-1 (3-4 rig) (Lilleküla staadion)

Giovedì 4 giugno

Belgio - Francia 2-1 (Kadrioru staadion)

Italia - Spagna 1-1 (4-2 rig.) (Lilleküla staadion)

Domenica 31 maggio

Gruppo A

Spagna - Croazia 2-3 (Rakvere linnastaadion)

Belgio - Estonia 1-0 (Lilleküla staadion) ﻿

Lunedì 1 giugno

Gruppo B

Danimarca - Italia 3-3 (Kalevi Keskstaadion)

Francia - Montenegro 5-0 (Kadrioru staadion)

Giovedì 28 maggio

Gruppo A

Belgio - Spagna 0-1 (Rakvere linnastaadion)

Estonia - Croazia 1-3 (Lilleküla staadion) ﻿

Venerdì 29 maggio

Gruppo B

Montenegro - Italia 0-3 (Kalevi Keskstaadion)

Francia - Danimarca 4-0 (Kadrioru staadion)

Lunedì 25 maggio

Gruppo A

Croazia - Belgio 0-2 (Rakvere linnastaadion)

Estonia - Spagna 1-4 (Lilleküla staadion) ﻿

Martedì 26 maggio

Gruppo B

Italia - Francia 1-0 (Kalevi Keskstaadion)

Montenegro - Danimarca 1-2 (Kadrioru staadion)

Lilleküla staadion, Tallinn

Kadrioru staadion, Tallinn

Kalevi Keskstaadion, Tallinn

Rakvere linnastaadion, Rakvere

2026: Italia (paese ospitante: Estonia)

2025: Portogallo (Albania)

2024: Italia (Cipro)

2023: Germania (Ungheria)

2022: Francia (Israele)

2019: Paesi Bassi (Irlanda)

2018: Paesi Bassi (Inghilterra)

2017: Spagna (Croazia)

2016: Portogallo (Azerbaigian)

2015: Francia (Bulgaria)

2014: Inghilterra (Malta)

2013: Russia (Slovacchia)

2012: Paesi Bassi (Slovenia)

2011: Paesi Bassi (Serbia)

2010: Inghilterra (Liechtenstein)

2009: Germania (Germania)

2008: Spagna (Turchia)

2007: Spagna (Belgio)

2006: Russia (Lussemburgo)

2005: Turchia (Italia)

2004: Francia (Francia)

2003: Portogallo (Portogallo)

2002: Svizzera (Danimarca)

Tutte le statistiche si riferiscono solo agli Europei Under 17 (dal 2001/02 in poi). Il testo in grassetto indica un aggiornamento dalle finali del 2026.

Paesi Bassi 4

Francia 3

Portogallo 3

Spagna 3

Inghilterra 2

Germania 2

Italia 2

Russia 2

Svizzera 1

Turchia 1

Paesi Bassi 8

Francia 7

Spagna 7

Germania 5

Inghilterra 4

Portogallo 4

Italia 4

Russia 2

Belgio 1

Cechia 1

Svizzera 1

Turchia 1

Spagna 12

Francia 11

Paesi Bassi 11﻿

Inghilterra 9

Germania 8

Italia 8

Portogallo 7

Belgio 5

Turchia 4

Russia 3

Danimarca 2

Polonia 2

Serbia 2

Svizzera 2

Austria 1

Croazia 1

Cechia 1

Georgia 1

Scozia 1

Slovacchia 1

Svezia 1

17 Inghilterra, Francia, Spagna

15 Germania, Paesi Bassi

14 Italia

12 Portogallo

10 Belgio, Serbia (inc. Serbia e Montenegro)

9 Svizzera

8 Cechia, Danimarca, Turchia

7 Austria, Croazia, Scozia, Ucraina

6 Ungheria, Irlanda, Svezia

5 Polonia

4 Israele, Russia, Slovenia

3 Bosnia ed Erzegovina, Grecia, Islanda

2 Bulgaria, Georgia, Lussemburgo, Norvegia, Slovacchia, Galles

1 Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Cipro, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Malta, Moldavia, Montenegro, Irlanda del Nord, Romania

I dati dell'Italia non includono il 1987. Nessun torneo si è svolto nel 1983, 2020 e 2021.

Coppa del Mondo FIFA Under 17 2026

La Coppa del Mondo FIFA Under 17 è una competizione annuale a 48 squadre. Il secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee rappresenta il torneo di qualificazione per le nazionali UEFA. All’Europa sono assegnati undici posti, riservati alle sette vincitrici dei gironi, che accedono anche alla fase finale di EURO Under 17, e alle quattro migliori seconde classificate.

Il Qatar ospiterà la Coppa del Mondo Under 17 per ogni anno fino al 2029. L’edizione 2026 si svolgerà dal 19 novembre al 13 dicembre. Tra le nazionali europee qualificate ci sono Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, Irlanda, Romania, Serbia e Spagna. Non sarà invece presente il Portogallo, campione in carica dopo il successo ottenuto contro l’Austria nella finale del 2025 disputata ad Al Rayyan, torneo in cui l’Italia aveva chiuso al terzo posto. Grecia, Irlanda, Romania e Serbia hanno ottenuto la qualificazione come migliori seconde classificate del secondo turno della Lega A.