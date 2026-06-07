L'Italia vince EURO Under 17 2026: albo d'oro
domenica 7 giugno 2026
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Rivivi la fase finale del 2026 e ripercorri i record di tutti i tempi dopo il successo dell'Italia contro il Belgio.
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L'Italia batte il Belgio ai calci di rigore e conquista il titolo del Campionato Europeo UEFA Under 17 2026 in Estonia.
Fase finale 2026
Campione: Italia
Secondo: Belgio
Semifinaliste: Francia, Spagna
Giocatore del Torneo: Ebrima Tunkara (Spagna)
Capocannoniere: Jakov Dedić (Croazia)
Migliori marcatori
Fase finale
3 Jakov Dedić (Croazia)
2 Enzo Alves (Spagna)
2 Mikkel Bro Hansen (Danimarca)
2 Arone Gadou (Francia)
2 Marcello Fugazzola (Italia)
2 Omran Khatar (Danimarca)
2 Mikel Urrestarazu (Spagna)
2 Nik Žužić Škafar (Croazia)
Stagione (incluse qualificazioni)
8 Jakov Dedić (Croazia)
7 Mikkel Bro Hansen (Danimarca)
7 Arone Gadou (Francia)
7 Diego Perillo (Italia)
Fase finale 2026: record e statistiche
- L'Italia ha vinto il suo secondo titolo in assoluto e il primo con il formato a otto squadre.
- La Belgio ha raggiunto la sua prima finale di EURO Under 17, dopo aver perso in semifinale in quattro occasioni precedenti.
- Nella fase finale del 2026 sono stati segnati 47 gol. Il record di questa fase a otto squadre è di 54, stabilito nel 2025.
- La Spagna ha stabilito il record assoluto di presenze nelle semifinali di EURO Under 17 con 12.
- Il Montenegro e i padroni di casa dell'Estonia hanno esordito nella fase finale di EURO Under 17.
- Un programma di scambio con la Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) ha permesso a due arbitri uzbeki di arbitrare la fase finale del 2026.
Tutti i risultati
Finale
Domenica 7 giugno
Belgio - Italia 1-1 (3-4 rig) (Lilleküla staadion)
Semifinali
Giovedì 4 giugno
Belgio - Francia 2-1 (Kadrioru staadion)
Italia - Spagna 1-1 (4-2 rig.) (Lilleküla staadion)
Fase a gironi
Giornata 3
Domenica 31 maggio
Gruppo A
Spagna - Croazia 2-3 (Rakvere linnastaadion)
Belgio - Estonia 1-0 (Lilleküla staadion)
Lunedì 1 giugno
Gruppo B
Danimarca - Italia 3-3 (Kalevi Keskstaadion)
Francia - Montenegro 5-0 (Kadrioru staadion)
Giornata 2
Giovedì 28 maggio
Gruppo A
Belgio - Spagna 0-1 (Rakvere linnastaadion)
Estonia - Croazia 1-3 (Lilleküla staadion)
Venerdì 29 maggio
Gruppo B
Montenegro - Italia 0-3 (Kalevi Keskstaadion)
Francia - Danimarca 4-0 (Kadrioru staadion)
Giornata 1
Lunedì 25 maggio
Gruppo A
Croazia - Belgio 0-2 (Rakvere linnastaadion)
Estonia - Spagna 1-4 (Lilleküla staadion)
Martedì 26 maggio
Gruppo B
Italia - Francia 1-0 (Kalevi Keskstaadion)
Montenegro - Danimarca 1-2 (Kadrioru staadion)
Stadi
Lilleküla staadion, Tallinn
Kadrioru staadion, Tallinn
Kalevi Keskstaadion, Tallinn
Rakvere linnastaadion, Rakvere
EURO Under 17: albo d'oro
I vincitori di ogni edizione
2026: Italia (paese ospitante: Estonia)
2025: Portogallo (Albania)
2024: Italia (Cipro)
2023: Germania (Ungheria)
2022: Francia (Israele)
2019: Paesi Bassi (Irlanda)
2018: Paesi Bassi (Inghilterra)
2017: Spagna (Croazia)
2016: Portogallo (Azerbaigian)
2015: Francia (Bulgaria)
2014: Inghilterra (Malta)
2013: Russia (Slovacchia)
2012: Paesi Bassi (Slovenia)
2011: Paesi Bassi (Serbia)
2010: Inghilterra (Liechtenstein)
2009: Germania (Germania)
2008: Spagna (Turchia)
2007: Spagna (Belgio)
2006: Russia (Lussemburgo)
2005: Turchia (Italia)
2004: Francia (Francia)
2003: Portogallo (Portogallo)
2002: Svizzera (Danimarca)
Tutte le statistiche si riferiscono solo agli Europei Under 17 (dal 2001/02 in poi). Il testo in grassetto indica un aggiornamento dalle finali del 2026.
Titoli
Paesi Bassi 4
Francia 3
Portogallo 3
Spagna 3
Inghilterra 2
Germania 2
Italia 2
Russia 2
Svizzera 1
Turchia 1
Presenze in finale
Paesi Bassi 8
Francia 7
Spagna 7
Germania 5
Inghilterra 4
Portogallo 4
Italia 4
Russia 2
Belgio 1
Cechia 1
Svizzera 1
Turchia 1
Presenze in semifinale
Spagna 12
Francia 11
Paesi Bassi 11
Inghilterra 9
Germania 8
Italia 8
Portogallo 7
Belgio 5
Turchia 4
Russia 3
Danimarca 2
Polonia 2
Serbia 2
Svizzera 2
Austria 1
Croazia 1
Cechia 1
Georgia 1
Scozia 1
Slovacchia 1
Svezia 1
Presenze nella fase finale del torneo
17 Inghilterra, Francia, Spagna
15 Germania, Paesi Bassi
14 Italia
12 Portogallo
10 Belgio, Serbia (inc. Serbia e Montenegro)
9 Svizzera
8 Cechia, Danimarca, Turchia
7 Austria, Croazia, Scozia, Ucraina
6 Ungheria, Irlanda, Svezia
5 Polonia
4 Israele, Russia, Slovenia
3 Bosnia ed Erzegovina, Grecia, Islanda
2 Bulgaria, Georgia, Lussemburgo, Norvegia, Slovacchia, Galles
1 Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Cipro, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Malta, Moldavia, Montenegro, Irlanda del Nord, Romania
I dati dell'Italia non includono il 1987. Nessun torneo si è svolto nel 1983, 2020 e 2021.
Coppa del Mondo FIFA Under 17 2026
La Coppa del Mondo FIFA Under 17 è una competizione annuale a 48 squadre. Il secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee rappresenta il torneo di qualificazione per le nazionali UEFA. All’Europa sono assegnati undici posti, riservati alle sette vincitrici dei gironi, che accedono anche alla fase finale di EURO Under 17, e alle quattro migliori seconde classificate.
Il Qatar ospiterà la Coppa del Mondo Under 17 per ogni anno fino al 2029. L’edizione 2026 si svolgerà dal 19 novembre al 13 dicembre. Tra le nazionali europee qualificate ci sono Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, Irlanda, Romania, Serbia e Spagna. Non sarà invece presente il Portogallo, campione in carica dopo il successo ottenuto contro l’Austria nella finale del 2025 disputata ad Al Rayyan, torneo in cui l’Italia aveva chiuso al terzo posto. Grecia, Irlanda, Romania e Serbia hanno ottenuto la qualificazione come migliori seconde classificate del secondo turno della Lega A.