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Giocatore del Torneo EURO Under 17: Ebrima Tunkara

domenica 7 giugno 2026

Il centrocampista della Spagna, Ebrima Tunkara, è stato nominato Giocatore del Torneo di EURO Under 17 2026, al termine della fase finale che si è conclusa domenica 7 giugno.

Ebrima Tunkara festeggia il gol contro l'Estonia
Ebrima Tunkara festeggia il gol contro l'Estonia UEFA via Getty Images

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Ebrima Tunkara della Spagna come Miglior Giocatore del Torneo di UEFA Under 17 2026.

Tunkara è stato il principale punto di riferimento nella costruzione del gioco della nazionale spagnola, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento delle semifinali. Con quattro assist, il miglior dato dell’intero torneo, e 23 passaggi chiave complessivi, il suo impatto offensivo non ha avuto eguali.

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici della UEFA ha dichiarato: "Tunkara ha rappresentato una minaccia costante in fase offensiva, grazie alla sua capacità di attaccare sia gli spazi stretti sia quelli più ampi. Con i suoi movimenti per smarcarsi e ricevere il pallone, è stato dominante per tutta la durata del torneo, controllando e variando il ritmo del gioco, creando combinazioni offensive e occasioni pericolose per sé stesso e per i compagni".

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