Giocatore del Torneo EURO Under 17: Ebrima Tunkara

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Ebrima Tunkara della Spagna come Miglior Giocatore del Torneo di UEFA Under 17 2026.

Tunkara è stato il principale punto di riferimento nella costruzione del gioco della nazionale spagnola, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento delle semifinali. Con quattro assist, il miglior dato dell’intero torneo, e 23 passaggi chiave complessivi, il suo impatto offensivo non ha avuto eguali.

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici della UEFA ha dichiarato: "Tunkara ha rappresentato una minaccia costante in fase offensiva, grazie alla sua capacità di attaccare sia gli spazi stretti sia quelli più ampi. Con i suoi movimenti per smarcarsi e ricevere il pallone, è stato dominante per tutta la durata del torneo, controllando e variando il ritmo del gioco, creando combinazioni offensive e occasioni pericolose per sé stesso e per i compagni".