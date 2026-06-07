Riepilogo finale EURO Under 17 2026: Belgio - Italia 1-1 (Italia vince 4-3 ai rigori)

L'Italia si aggiudica il Campionato Europeo UEFA Under 17 del 2026 grazie alla vittoria ai rigori contro il Belgio al Lilleküla staadion di Tallinn.

Riepilogo: l'Italia rimonta e vince ai rigori

L'Italia ha vinto ai calci di rigore dopo un finale di partita al cardiopalma allo stadio di Lilleküla: Noa Ojea ha portato il Belgio in vantaggio all'85', ma Marcello Fugazzola ha pareggiato con un rigore nei minuti di recupero.

Belgio - Italia: la partita minuto per minuto

Nessuna delle due squadre riesce davvero a imporre il proprio ritmo nel primo tempo, ma alcune giocate di qualità individuale accendono la sfida. Il Belgio è il primo a rendersi pericoloso: Jayden Onia Seke rientra dalla sinistra e costringe il portiere a un intervento decisivo, mentre Ilyas Benktib calcia poi a lato sulla ribattuta. L’Italia risponde immediatamente e, dall’altra parte del campo, Lorenzo Dattilo impegna Mattis Seghers con una conclusione insidiosa.

Al 28' Xander Dierckx sfiora il gol con un tiro che termina di poco sopra la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Jelle Driessen, mentre un minuto più tardi Federico Croci prova a sorprendere Seghers con una conclusione a giro che obbliga l’estremo difensore belga a un altro intervento.

Nel finale della prima frazione il Belgio torna a farsi vedere in avanti quando Benktib devia a lato il pallone messo in mezzo da Joshua Nga Kana. Nonostante queste occasioni, le difese si dimostrano solide e concedono poco, mantenendo il risultato in equilibrio fino agli ultimi minuti.

A rompere l’equilibrio è il subentrato Ojea, che firma una splendida rete superando Lorenzo Dattilo con una rapida accelerazione e con un preciso tiro rasoterra nell’angolo basso alla sinistra del portiere. Sembra il gol decisivo di una finale molto equilibrata, ma nel finale arriva il colpo di scena: l’arbitro fischia il fallo di Xander Dierckx e concede un calcio di rigore all’Italia. Dal dischetto Fugazzola si mostra impeccabile e realizza con grande freddezza il gol della parità.

L'Italia ha la meglio ai calci di rigore, proprio come aveva fatto in semifinale contro la Spagna, con Diego Perillo che trasforma il tiro decisivo dopo la traversa colpita da Tinus Moorthamer.

Guarda l'Italia mentre alza al cielo il trofeo di EURO Under 17

Statistiche: l'Italia, campione del 2024, può festeggiare il suo secondo titolo EURO Under 17 e il primo con il formato a otto squadre. Gli Azzurrini sono rimasti imbattuti alla fase finale del 2026.

Formazioni

Belgio: Seghers; Moorthamer, Mbavu, Blondeel, El Morabet; Van Gelder (Kalonji 83'), Dierckx; Onia Seke (Achahbar 83'), Driessen (Ojea 71'), Nga Kana (Verstrepen 90+2'); Benktib (Onehese 83')

Italia: Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo (Rocca 87'); Gasparello (Ballarin 58'), Okon, Biondini (Fugazzola 87') ; Corigliano (Landi 67'); Perillo, Croci (Casagrande 58')

Reazioni a caldo

Daniele Franceschini, Ct Italia, a UEFA: "È un'emozione indescrivibile. Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale. Hanno dato tutto quello che avevano. Eravamo un po' stanchi oggi, ma vincere partite così e soprattutto una finale in questo non è solo una questione di dettagli tecnici e tattici, ma di giocare con il cuore, e i ragazzi hanno dimostrato di averne tanto".

Le parole del Ct Daniele Franceschini dopo il trionfo

Christian Lupo, portiere Italia, a UEFA: "Non riesco proprio a dirlo a parole... Che serata straordinaria. Anche più di quella di qualche giorno fa. Mi sento in cima al mondo, soprattutto per i miei compagni di squadra. Siamo un gruppo fantastico".

Edoardo Biondini, capitano dell'Italia, a UEFA: "È stata un'esperienza incredibile. Rappresentare il proprio Paese è sempre un onore e anche una grande responsabilità. Con questi ragazzi, questo staff e questo gruppo, è stato fantastico. Sono felicissimo di farne parte. Posso dire che siamo una famiglia".