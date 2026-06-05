Finale EURO Under 17 2026: Belgio - Italia
venerdì 5 giugno 2026
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Vi presentiamo le due squadre che domenica si contenderanno il titolo a Tallinn.
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L'Italia affronterà il Belgio nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 17. La partita si giocherà domenica alle 19:00 CET al Lilleküla staadion.
Conosciamo meglio le finaliste.
Belgio
Turno di qualificazione: prima Gruppo 5 (giocato in Belgio)
1-0 contro Moldova, 6-0 contro Bielorussia, 2-0 contro Norvegia
Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Serbia)
2-1 contro Svizzera, 4-3 contro Serbia, 1-0 contro Cipro
Prima Gruppo A
2-0 contro Croazia (Rakvere linnastaadion), 0-1 contro Spagna (Rakvere linnastaadion), 1-0 contro Estonia (Lilleküla staadion)
Semifinale
2-1 contro Francia (Kadrioru staadion)
Migliori marcatori fase finale: Ilyas Benktib, Jelle Driessen, Noah Kalonji, Tinus Moorthamer, Jayden Onia Seke – 1
Miglior marcatore comprese qualificazioni: Kiyan Achahbar – 5
2024/25: semifinale
Miglior piazzamento U17: semifinale (2007, 2015, 2018, 2025)
Bilancio in finale: prima finale
- Il Belgio proverà a scrivere un'altra pagina di storia dopo aver raggiunto la sua prima finale di EURO Under 17. Una delle quattro sconfitte in semifinale che hanno preceduto il successo del 2026 è stata proprio contro l'Italia: 2-1 nel 2018.
Italia
Turno 1: seconda Gruppo 1 (giocato in Estonia)
8-1 contro Estonia, 1-2 contro Montenegro, 2-1 contro Ucraina
Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Italia)
3-2 contro Portogallo, 4-0 contro Islanda, 2-1 contro Romania
Prima Gruppo B 1-0 contro Francia (Kalevi Keskstaadion), 3-0 contro Montenegro (Kalevi Keskstaadion), 3-3 contro Danimarca (Kalevi Keskstaadion)
Semifinale
1-1 (4-2dcr) contro Spagna (Lilleküla staadion)
Migliori marcatori fase finale: Francesco Ballarin, Edoardo Biondini, Thomas Corigliano, Federico Croci, Lorenzo Dattilo, Andrea Donato, Marcello Fugazzola, Diego Perillo – 1
Miglior marcatore comprese qualificazioni: Diego Perillo 7
2024/25: semifinale
Miglior piazzamento: campione x 1 (2024)
Bilancio in finale: V1 S3
Precedenti finali
2024: 3-0 contro Portogallo
2019: 2-4 contro Paesi Bassi
2018: 2-2, 1-4dcr contro Paesi Bassi
2013: 0-0, 4-5dcr contro Russia
- Il trionfo dell'Italia nel 2024 è arrivato nell'ultima stagione in cui gli Europei Under 17 si sono disputati con un formato a 16 squadre. È l'unica squadra imbattuta della fase finale del 2026.
Le statistiche si riferiscono esclusivamente a EURO U17 (dal 2001/02).