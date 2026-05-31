Terza giornata EURO Under 17: Spagna e Belgio in semifinale

Il Belgio e la Spagna si sono qualificati in semifinale dei Campionati Europei UEFA Under 17 dal Gruppo A, mentre la Croazia, nonostante la vittoria contro la Spagna, ha mancato il passaggio del turno per un soffio.

Ecco un riassunto delle partite di domenica.

Grazie alla tripletta di Jakov Dedić, la Croazia ha la meglio sulla Spagna in un incontro al cardiopalma. Nonostante la vittoria, tuttavia, sono i "Los Blancos" ad accedere alle semifinali anziché i loro avversari. Dedić segna il primo gol nei primi minuti di gioco, approfittando di una difesa spagnola un po' titubante, ma la partita subisce una svolta nel secondo tempo quando Joaquin Sanchez pareggia di testa prima di servire un assist di tacco per Enzo Alves che segna a porta vuota. Un ispirato Dedić segna il secondo gol grazie a una bella azione personale, e infine sigla il terzo regalando la vittoria alla Croazia, costringendo la Spagna al secondo posto.

L'Estonia parte subito forte e sfiora il vantaggio con Aston Visse, ma la sua conclusione dopo una bella azione personale viene neutralizzata dal portiere belga Lowie Piselé. Il Belgio prende in mano le redini del gioco, ma fatica a superare la difesa ben organizzata dell'Estonia, fino a quando al 41' Noah Kalonji insacca di piatto dopo un traversone ben calibrato di Joshua Nga Kana. L'Estonia non riesce a reagire nel secondo tempo, ponendo così fine alle speranze di qualificazione della squadra di casa.