Highlights terza giornata EURO Under 17: Italia e Francia raggiungono Belgio e Spagna in semifinale

L'Italia pareggia contro la Danimarca e si classifica al primo posto nel Gruppo B, mentre la Francia batte il Montenegro ed è seconda. Le due squadre raggiungono Belgio (vincitore del Gruppo A) e Spagna (seconda) nelle semifinali del Campionato Europeo UEFA Under 17.

Ecco il riepilogo della terza giornata.

Semifinali Giovedì 4 giugno Belgio - Francia (13:30, Kadrioru staadion)

Italia - Spagna (19:00, Lilleküla staadion) Orari CET (l'Estonia è un'ora avanti).

Lunedì: Gruppo B

Mikkel Bro Hansen porta in vantaggio la Danimarca al 14', ma l'Italia risponde con una precisa conclusione al volo di Edoardo Biondini al 24' e i gol di testa di Lorenzo Dattilo e Andrea Donato allo scadere del primo tempo. La Danimarca accorcia con Noah Manata e pareggia nel finale con un colpo di testa di Omran Khatar ma non riesce a evitare l'eliminazione.

La Francia si assicura la qualificazione con una comoda vittoria sul Montenegro. Noah Loufoundou apre le marcature di testa e Christ Batola raddoppia su rigore allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, il subentrato Joshua Dago serve l'assist per il gol di Mamadou Meite, poi va a segno con una bella azione personale. Il capitano Kénan Doganay chiude la gara con un tiro deviato dalla lunga distanza.

Domenica: Gruppo A

EURO Under 17: Spagna-Croazia 2-3

Grazie alla tripletta di Jakov Dedić, la Croazia ha avuto la meglio sulla Spagna in un incontro al cardiopalma. Nonostante la vittoria, tuttavia, sono i "Los Blancos" ad accedere alle semifinali anziché i loro avversari. Dedić ha segnato il primo gol nei primi minuti di gioco, approfittando di una difesa spagnola un po' titubante, ma la partita ha subito una svolta nel secondo tempo quando Joaquin Sanchez ha pareggiato di testa prima di servire un assist di tacco per Enzo Alves che ha segnato a porta vuota. Un ispirato Dedić ha realizzato il secondo gol grazie a una bella azione personale, e infine siglato il terzo regalando la vittoria alla Croazia, costringendo la Spagna al secondo posto.

EURO Under 17: Belgio - Estonia 1-0﻿

L'Estonia parte subito forte e sfiora il vantaggio con Aston Visse, ma la sua conclusione dopo una bella azione personale viene neutralizzata dal portiere belga Lowie Piselé. Il Belgio prende in mano le redini del gioco, ma fatica a superare la difesa ben organizzata dell'Estonia, fino a quando al 41' Noah Kalonji insacca di piatto dopo un traversone ben calibrato di Joshua Nga Kana. L'Estonia non riesce a reagire nel secondo tempo, ponendo così fine alle speranze di qualificazione della squadra di casa.