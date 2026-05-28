Seconda giornata EURO Under 17: vincono Italia, Francia, Spagna e Croazia

Grazie alla vittoria contro il Montenegro, l'Italia è a punteggio pieno e guida il Gruppo B. Alle sue spalle c'è la Francia, a quota tre punti, grazie al successo contro la Danimarca. Nel Gruppo A, invece, la Spagna ha superato il Belgio a Rakvere, conquistando la vetta del girone. Nello stesso gruppo, Nik Žužić Škafar è stato decisivo per la prima vittoria della Croazia, ottenuta a Tallinn.

Ripercorriamo insieme l'azione della seconda giornata del Campionato Europeo UEFA Under 17.

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Venerdì: Gruppo B

Arone Gadou colpisce il palo in un primo tempo ricco di spunti ma povero di occasioni da gol, prima del cambio di marca della Francia nella ripresa. Un'autorete del danese Noah Madsen e un colpo di testa di Noha Tiehi portano i francesi sul doppio vantaggio. Gadou cala poi il tris con una conclusione ad incrociare, mentre Léo Lemaître trova il gol nel finale con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Da sottolineare la prestazione del numero 10 della Francia, Yanis Addich, autore degli assist per le reti di Gadou e Tiehi.

L'Italia parte forte e passa in vantaggio dopo meno di cinque minuti con Francesco Ballarin. La squadra di Daniele Franceschini continua a spingere e sfiora il raddoppio, fermata soltanto da un salvataggio sulla linea di Petar Radomirović. Il secondo gol arriva però al 26', quando Thomas Corigliano finalizza una splendida azione costruita da Diego Perillo. Nel finale, Edoardo Dario Rocca e Marcello Fugazzola, entrati dalla panchina, confezionano anche la terza rete, mettendo il sigillo sulla vittoria azzurra.

Giovedì: Gruppo A

Estonia - Croazia 1-3

Highlights EURO Under 17 EURO: Estonia - Croazia 1-3

Una prestazione incredibile di Nik Žužić Škafar ispira la Croazia alla vittoria allo stadio Lilleküla. Dopo appena due minuti l'esterno trova il primo gol, con un tiro a giro dopo una combinazione con il capitano Jona Benkotić. Al 35’, Žužić Škafar firma la doppietta personale e quella della Croazia: si accentra dalla sinistra e infila il pallone all’incrocio dei pali. A inizio ripresa il numero 11 si procura anche il rigore trasformato da Benkotić. Aston Visse realizza il gol della bandiera per l’Estonia con una conclusione potente.

Spagna - Belgio 1-0

Highlights EURO Under 17: Belgio - Spagna 0-1

La Spagna parte con sicurezza e passa subito in vantaggio contro il Belgio: al 9’, Ebrima Tunkara serve Abdou Kemo Badji, che firma una splendida conclusione. Il Belgio cresce con il passare dei minuti e colpisce la traversa al 32’ con Louie Van Gelder, mentre la Spagna ci prova ancora nella ripresa con Roberto Tomás. Nonostante le occasioni, il gol di Badji resta decisivo.