Seconda giornata EURO Under 17: la Croazia vince contro l'Estonia, la Spagna supera il Belgio
giovedì 28 maggio 2026
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La seconda giornata del Campionato Europeo UEFA Under 17 si è aperta con la vittoria della Croazia contro l'Estonia e con il successo di misura della Spagna contro il Belgio.
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Grazie alla vittoria contro il Belgio a Rakvere, la Spagna è ora alla guida del Gruppo A. Nello stesso girone, Nik Žužić Škafar è stato decisivo nella prima vittoria della Croazia a Tallinn.
Ripercorriamo insieme l'azione di giovedì.
Estonia - Croazia 1-3
Una prestazione incredibile di Nik Žužić Škafar ispira la Croazia alla vittoria allo stadio Lilleküla. Dopo appena due minuti l'esterno trova il primo gol, con un tiro a giro dopo una combinazione con il capitano Jona Benkotić. Al 35’, Žužić Škafar firma la doppietta personale e quella della Croazia: si accentra dalla sinistra e infila il pallone all’incrocio dei pali. A inizio ripresa il numero 11 si procura anche il rigore trasformato da Benkotić. Aston Visse realizza il gol della bandiera per l’Estonia con una conclusione potente.
Spagna - Belgio 1-0
La Spagna parte con sicurezza e passa subito in vantaggio contro il Belgio: al 9’, Ebrima Tunkara serve Abdou Kemo Badji, che firma una splendida conclusione. Il Belgio cresce con il passare dei minuti e colpisce la traversa al 32’ con Louie Van Gelder, mentre la Spagna ci prova ancora nella ripresa con Roberto Tomás. Nonostante le occasioni, il gol di Badji resta decisivo.
A seguire:
La seconda giornata giunge al termine con due partite del Gruppo B venerdì 29 maggio.
Montenegro - Italia (Kalevi Keskstaadion, 13:30)
Francia - Danimarca (Kadrioru staadion, 18:00)
Orari CET.