Riepilogo Giornata 1 di EURO Under 17: vincono Italia e Danimarca

L'Italia ha superato la Francia e la Danimarca ha sconfitto i debuttanti del Montenegro martedì dopo i successi di lunedì di Spagna e Belgio.

Passiamo in rassegna tutta l'azione della Giornata 1 di EURO Under 17 2026.

Martedì: Gruppo B

La Danimarca passa in vantaggio al 20’, quando il capitano Mikkel Bro Hansen finalizza con freddezza. Il Montenegro, però, riequilibra il match prima dell’intervallo grazie a Mark Djokaj, che conclude con precisione sull’assist di Petar Vujović. Nella ripresa, in una sfida molto combattuta, sono una giocata di classe di Mads Jørgensen e la conclusione vincente di Omran Khatar a fare la differenza. Al 76’ il subentrato Jørgensen avanza sulla fascia sinistra con una brillante azione personale e serve Khatar, che firma il gol decisivo e regala il successo alla Danimarca.

L’avvio è avaro di occasioni, con un paio di fiammate isolate: Arone Gadou per la Francia e Diego Perillo per l’Italia sfiorano il gol in un primo tempo sostanzialmente bloccato. La partita si accende dopo l’intervallo ed è l’Italia a trovare il guizzo decisivo. Al 55’ il tentativo acrobatico di Tommaso Casagrande viene murato, il pallone si alza a campanile e il portiere francese Axel Decrenisse non riesce a controllare, consentendo a Perillo di insaccare. Nel finale la Francia prova ad aumentare la pressione e si riversa in avanti, ma l’Italia si compatta, difende con ordine e resiste fino al fischio finale.

Lunedì: Gruppo A

Highlights EURO U17: Estonia - Spagna 1-4

L'Estonia fa la storia, ma viene comunque nettamente sconfitta dalla Spagna allo Lilleküla Stadion di Tallinn. Al debutto nella fase finale di EURO Under 17, gli estoni trovano il loro momento storico con Ron Neltsas, che segna allo scadere del primo tempo. Per il resto, la partita è dominata dalla Spagna: le reti, entrambe con deviazione, di Mikel e Sergi Mayans e un elegante pallonetto del capitano Enzo Alves precedono il gol di Neltsas, mentre Ebrima Tunkara segna su calcio di rigore nella ripresa.

Highlights EURO U17: Croazia - Belgio 0-2

Il Belgio, unica squadra ad aver vinto tutte e sei le partite di qualificazione, conferma il suo ottimo stato di forma battendo la Croazia e inaugurando la fase finale del 2026. Jelle Driessen segna il primo gol del torneo ribadendo in rete dopo il palo colpito da Jayden Onia Seke al 9’. Solo quattro minuti più tardi il Belgio raddoppia con Tinus Moorthamer, che devia in rete il preciso cross dello stesso Onia Seke. La Croazia prova a reagire nel finale, ma non riesce a trovare il gol.