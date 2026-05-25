Riepilogo e highlights EURO Under 17: Spagna e Belgio vincono all'esordio

La Spagna ha battuto l'Estonia padrona di casa e il Belgio ha avuto la meglio sulla Croazia nelle prime gare del Gruppo A.

Passiamo in rassegna tutta l'azione di lunedì a EURO Under 17 2026.

Highlights EURO U17: Estonia - Spagna 1-4

L'Estonia fa la storia, ma viene comunque nettamente sconfitta dalla Spagna allo Lilleküla Stadion di Tallinn. Al debutto nella fase finale di EURO Under 17, gli estoni trovano il loro momento storico con Ron Neltsas, che segna allo scadere del primo tempo. Per il resto, la partita è dominata dalla Spagna: le reti, entrambe con deviazione, di Mikel e Sergi Mayans e un elegante pallonetto del capitano Enzo Alves precedono il gol di Neltsas, mentre Ebrima Tunkara segna su calcio di rigore nella ripresa.

Highlights EURO U17: Croazia - Belgio 0-2

Il Belgio, unica squadra ad aver vinto tutte e sei le partite di qualificazione, conferma il suo ottimo stato di forma battendo la Croazia e inaugurando la fase finale del 2026. Jelle Driessen segna il primo gol del torneo ribadendo in rete dopo il palo colpito da Jayden Onia Seke al 9’. Solo quattro minuti più tardi il Belgio raddoppia con Tinus Moorthamer, che devia in rete il preciso cross dello stesso Onia Seke. La Croazia prova a reagire nel finale, ma non riesce a trovare il gol.