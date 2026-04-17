EURO Under 17: informazioni sui biglietti per gli osservatori
venerdì 17 aprile 2026
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Tutti i dettagli sulla fase finale di EURO U17.
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Si è aperta la finestra riservata agli osservatori per richiedere i biglietti per i Campionati Europei UEFA Under 17 in Estonia.
Gli osservatori possono fare richiesta per i biglietti attraverso il form apposito, disponibile sul sito del torneo. Il termine ultimo per richiedere i biglietti per la fase a gironi è lunedì 11 maggio, prima dell'inizio del torneo. Per ogni richiesta di biglietti è necessario presentare un documento che ne attesti il diritto all'acquisto.
Il portale riaprirà prima delle semifinali e della finale, non appena saranno confermati gli accoppiamenti.
Le richieste pervenute dopo le scadenze indicate non saranno prese in considerazione e gli osservatori dovranno acquistare i biglietti tramite il canale di vendita generale disponibile sul sito del torneo.