Gironi turno 1 di qualificazione EURO Under 17 2026/27
martedì 16 dicembre 2025
Il turno 1 di qualificazione per i Campionati Europei UEFA U17 2026/27 si giocherà dal 23 settembre al 17 novembre e darà il via al cammino verso la fase finale a otto squadre in Lettonia.
Le 54 squadre partecipanti si sfidano in 14 mini-tornei in sede unica. Le 14 squadre vincitrici dei gironi e le 14 seconde classificate si qualificano per il secondo turno della Lega A. Le restanti 26 squadre partecipano al secondo turno della Lega B.
Il secondo turno in programma nella primavera 2027, determinerà le sette squadre che si uniranno alla Lettonia nella fase finale degli Europei U17 e fungerà anche da qualificazione UEFA per la Coppa del Mondo FIFA U-17 2027 in Qatar. La Lettonia parteciperà alle qualificazioni anche se il suo posto nella fase finale di EURO U17 è assicurato in quanto paese ospitante.
Gironi turno 1 EURO Under 17 2026/27
Gruppo 1 (11-17 novembre): Repubblica d'Irlanda, Danimarca (paese ospitante), Galles, Estonia
Gruppo 2 (11-17 novembre): Germania (paese ospitante), Irlanda del Nord, Lituania, Azerbaigian
Gruppo 3 (12-18 ottobre): Spagna, Svizzera, Israele, Liechtenstein (paese ospitante)
Gruppo 4 (11-17 novembre): Svezia, Scozia, Finlandia, Albania (paese ospitante)
Gruppo 5 (11-17 novembre): Slovacchia, Norvegia, Paesi Bassi, Malta (paese ospitante)
Gruppo 6 (11-17 novembre): Portogallo (paese ospitante), Serbia, Bulgaria, Andorra
Gruppo 7 (23-29 settembre): Islanda, Grecia, Bosnia-Erzegovina (paese ospitante), Gibilterra
Gruppo 8 (16-22 ottobre): Cechia, Slovenia, Bielorussia, Moldavia (paese ospitante)
Gruppo 9 (11-17 novembre): Montenegro, Polonia, Ucraina, Inghilterra (paese ospitante)
Gruppo 10 (11-17 novembre): Franciae, Italia, Lussemburgo, Armenia (paese ospitante)
Gruppo 11 (11–17 novembre): Turchia (paese ospitante), Macedonia del Nord, Ungheria, San Marino
Gruppo 12 (11–17 novembre): Belgio, Croazia (paese ospitante), Lettonia (paese ospitante fase finale), Kosovo
Gruppo 13 (27–2 novembre): Cipro (paese ospitante), Romania, Isole Faroe
Gruppo 14 (11–17 novembre): Kazakistan, Austria, Georgia (paese ospitante)