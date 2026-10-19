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Gironi del primo turno di qualificazione a EURO Under 17 2026/27: le ultime

lunedì 19 ottobre 2026

Il turno 1 di qualificazione per EURO U17 2026/27 si giocherà fino al 17 novembre e darà il via al cammino verso la fase finale a otto squadre in Lettonia.

La Svizzera festeggia la vittoria contro la Spagna e il primo posto nel Gruppo 3.
La Svizzera festeggia la vittoria contro la Spagna e il primo posto nel Gruppo 3. UEFA via Getty Images

Il turno 1 di qualificazione per i Campionati Europei UEFA U17 2026/27 si giocherà fino al 17 novembre e darà il via al cammino verso la fase finale a otto squadre in Lettonia.

Le 54 squadre partecipanti si sfidano in 14 mini-tornei in sede unica. Le 14 squadre vincitrici dei gironi e le 14 seconde classificate si qualificano per il secondo turno della Lega A. Le restanti 26 squadre partecipano al secondo turno della Lega B.

Il secondo turno in programma dal 24 maggio al 6 giugno 2027, determinerà le sette squadre che si uniranno alla Lettonia nella fase finale degli Europei U17 e fungerà anche da qualificazione UEFA per la Coppa del Mondo FIFA U-17 2027 in Qatar. La Lettonia parteciperà alle qualificazioni anche se il suo posto nella fase finale di EURO U17 è assicurato in quanto paese ospitante.

Partite del primo turno di EURO U17 2026/27

Gironi turno 1 EURO Under 17 2026/27

Gruppo 1 (11-17 novembre): Repubblica d'Irlanda, Danimarca (paese ospitante), Galles, Estonia

Gruppo 2 (11-17 novembre): Germania (paese ospitante), Irlanda del Nord, Lituania, Azerbaigian

Gruppo 3 (concluso):
Competeranno in Lega A nel secondo turno: Svizzera, Spagna
Competeranno in Lega B nel secondo turno: Israele, Liechtenstein (paese ospitante)

Gruppo 4 (11-17 novembre): Svezia, Scozia, Finlandia, Albania (paese ospitante)

Gruppo 5 (11-17 novembre): Slovacchia, Norvegia, Paesi Bassi, Malta (paese ospitante)

Gruppo 6 (11-17 novembre): Portogallo (paese ospitante), Serbia, Bulgaria, Andorra

Gruppo 7 (concluso):
Competeranno in Lega A nel secondo turno: Islanda, Bosnia-Erzegovina (paese ospitante)
Competeranno in Lega B nel secondo turno: Grecia, Gibilterra

Gruppo 8 (16-22 ottobre): Cechia, Slovenia, Bielorussia, Moldavia (paese ospitante)

Gruppo 9 (11-17 novembre): Montenegro, Polonia, Ucraina, Inghilterra (paese ospitante)

Gruppo 10 (11-17 novembre): Francia, Italia, Lussemburgo, Armenia (paese ospitante)

Gruppo 11 (11–17 novembre): Turchia (paese ospitante), Macedonia del Nord, Ungheria, San Marino

Gruppo 12 (11–17 novembre): Belgio, Croazia (paese ospitante), Lettonia (paese ospitante fase finale), Kosovo

Gruppo 13 (27–2 novembre): Cipro (paese ospitante), Romania, Isole Faroe

Gruppo 14 (11–17 novembre): Kazakistan, Austria, Georgia (paese ospitante)

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