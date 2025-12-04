Lituania e Moldavia ospiteranno EURO U17

Nel corso della riunione del Comitato Esecutivo UEFA del 3 dicembre 2025 a Nyon, è stato stabilito che la Lituania ospiterà la fase finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA del 2028, mentre l'edizione del 2029 è stata assegnata alla Moldavia.

La Federazione calcistica lituana ospiterà per la prima volta EURO Under 17, ma negli ultimi anni ha ospitato altri tornei giovanili per nazionali UEFA: EURO Under 19 (2013), Women's EURO Under 17 (2018) e Women's EURO Under 19 (2024). La Federazione calcistica moldava, invece, è alla sua seconda occasione come paese ospitante di una fase finale UEFA, dopo aver recentemente ospitato Futsal EURO Under 19 UEFA del 2025.

Prossimi paesi ospitanti della fase finale di EURO U17

2026: Estonia

2027: Lettonia

2028: Lituania

2029: Moldavia