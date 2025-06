Il Portogallo vince EURO U17 2025: riepilogo

Il Portogallo ha vinto i Campionati Europei UEFA Under 17 del 2025 e il suo terzo titolo nella competizione grazie al rotondo successo per 3-0 contro la Francia a Tirana.

Dopo la sconfitta subita contro l'Italia nella finale del 2024, il Portogallo ha posto fine a un'attesa di nove anni grazie a un gol e un assist di Anísio Cabral e alle reti di Duarte Cunha e Gil Neves.

L'italiano Samuele Inacio si è aggiudicato il titolo di capocannoniere con cinque gol, col torneo che è tornato ad avere una fase finale a otto squadre, dopo che tra il 2015 e il 2024 era stato a 16. L'edizione di quest'anno ha avuto un nuovo format nelle qualificazione ed è stata usata come qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 annuale a 48 squadre.

Riepilogo Campione: Portogallo

Vice campione: Francia

Semifinalisti: Belgio, Italia Giocatore del Torneo: Rafael Quintas (Portogallo)

Capocannoniere: Samuele Inacio (Italia)

Classifica marcatori

Fase finale



5 Samuele Inacio (Italia)

4 Djylian Nguessan (Francia)

4 Alejandro Rodriguez (Inghilterra)

3 Thomas Soares (Portogallo)

Stagione (incluse le qualificazioni)

9 Djylian Nguessan (Francia)



7 Lennart Karl (Germania)

7 Thomas Campaniello (Italia)

7 Alexander Staff (Germania)

7 Alejandro Rodriguez (Inghilterra)

7 Anísio Cabral (Portogallo)



6 Bruno Katz (Finlandia)

6 Tomás Soares (Portogallo)

Il totale di 54 gol in 15 partite della fase finale ha superato il precedente record di 52 gol per un'edizione a otto squadre, stabilito nel 2004, quando si giocò una partita extra per il terzo posto.

La Francia è diventata la terza nazione a raggiungere le semifinali dieci volte dal 2002, dopo Paesi Bassi e Spagna (entrambe 11).

Il Portogallo ha vinto anche il vecchio format di EURO U16 per quattro volte; solo la Spagna, con nove, ha accumulato più titoli complessivi dei sette del Portogallo.

L'italiano Thomas Campaniello è stato l'unico giocatore a disputare questa edizione dopo aver preso parte alla fase finale del 2024, quando giocò quattro partite nel successo dell'Italia. Il suo allenatore, Massimiliano Favo, è stato anche l'unico allenatore che non è cambiato rispetto alla scorsa edizione.

Se ci fosse stato un gol in più in finale, il torneo avrebbe stabilito il rapporto gol a partita più alto di qualsiasi edizione, inclusa l'era della fase finale Under 16. Il record attuale è detenuto da EURO Under 17 2002 ed EURO Under 16 2000, entrambi con 116 gol in 32 partite, una media di 3,63.

L'Albania (nazione ospitante) è diventata la 44esima nazione UEFA diversa a esordire in una fase finale U17 e ha ospitato la sua prima fase finale per nazionali UEFA.

Questa è stata la prima fase finale a otto squadre col nuovo format che ha avuto anche un nuovo sistema nelle qualificazioni.

Semifinali EURO U17: Italia - Portogallo 2-2 (3-4 dcr)

Tutti i risultati

FASE DI ELIMINAZIONE

Finale

Domenica 1 giugno

Francia - Portogallo 0-3 (Tirana)

Semifinali

Giovedì 29 maggio

SF1: Francia - Belgio 3-2

SF2: Italia - Portogallo 2-2 (vittoria Portogallo dcr 4-3)

Semifinale EURO U17: Francia - Belgio 3-2

Fase a gironi

Giornata 3

Domenica 25 maggio

Gruppo A

Francia - Albania 4-0 (Elbasan)

Portogallo - Germania 2-1 (Tirana)

Lunedì 26 maggio

Gruppo B

Belgio - Italia 1-2 (Durazzo)

Cechia - Inghilterra 2-4 (Rrogozhinë) 

EURO U17: Portogallo - Germania 2-1

Giornata 2

Giovedì 22 maggio

Gruppo A

Albania - Germania 0-4 (Elbasan)

Francia - Portogallo 0-0 (Tirana)

Venerdì 23 maggio

Gruppo B

Belgio - Cechia 3-1 (Durazzo)

Italia - Inghilterra 4-2 (Rogozhinë)

EURO U17: Italia - Inghilterra 4-2

Giornata 1

Lunedì 19 maggio

Gruppo A

Albania - Portogallo 0-4 (Tirana)

Germania - Francia 0-3 (Elbasan)

Martedì 20 maggio

Gruppo B

Inghilterra - Belgio 1-1 (Rrogozhin)

Italia 2-1 Cechia (Durazzo)

Albo d'oro

Under 17



2025: Portogallo (paese ospitante: Albania)

2024: Italia (Cipro)

2023: Germania (Ungheria)

2022: Francia (Israele)

2019: Paesi Bassi (Repubblica d'Irlanda)

2018: Paesi Bassi (Inghilterra)

2017: Spagna (Croazia)

2016: Portogallo (Azerbaijan)

2015: Francia (Bulgaria)

2014: Inghilterra (Malta)

2013: Russia (Slovacchia)

2012: Paesi Bassi (Slovenia)

2011: Paesi Bassi (Serbia)

2010: Inghilterra (Liechtenstein)

2009: Germania (Germania)

2008: Spagna (Turchia)

2007: Spagna (Belgio)

2006: Russia (Lussemburgo)

2005: Turchia (Italia)

2004: Francia (Francia)

2003: Portogallo (Portogallo)

2002: Svizzera (Danimarca)



Under 16



2001: Spagna (paese ospitante: Inghilterra)

2000: Portogallo (Israele)

1999: Spagna (Cechia)

1998: Repubblica d'Irlanda (Scozia)

1997: Spagna (Germania)

1996: Portogallo (Austria)

1995: Portogallo (Belgio)

1994: Turchia (Repubblica d'Irlanda)

1993: Polonia (Turchia)

1992: Germania (Cipro)

1991: Spagna (Svizzera)

1990: Cecoslovacchia (Germania Est)

1989: Portogallo (Danimarca)

1988: Spagna (Spagna)

1987: non assegnato (Francia) – Italia squalificata per aver schierato un giocatore non idoneo

1986: Spagna (Grecia)

1985: Unione Sovietica (Ungheria)

1984: Germania Ovest (Germania Ovest)

1982: Italia (Italia)



Titoli (solo U17)



Paesi Bassi 4

Francia 3

Portogallo 3

Spagna 3

Inghilterra 2

Germania 2

Russia 2

Italia 1

Svizzera 1

Turchia 1

Titoli (U17 e U16)



Spagna 9

Portogallo 7

Germania 4 (inclusa Germania Ovest)

Paesi Bassi 4

Francia 3

Russia 3 (inclusa Unione Sovietica)

Inghilterra 2

Italia 2

Turchia 2

Cecoslovacchia 1

Polonia 1

Repubblica d'Irlanda 1

Svizzera 1

Presenze in fasi finali (solo U17)



Paesi Bassi 8

Francia 7

Spagna 7

Germania 5

Inghilterra 4

Portogallo 4

Italia 4

Russia 2

Cechia 1

Svizzera 1

Turchia 1

Presenze fasi finali (U17 e U16)



Spagna 15

Francia 9

Germania 9 (inclusa Germania Ovest)

Portogallo 9

Italia 8

Paesi Bassi 8

Russia 5 (inclusa Unione Sovietica)

Inghilterra 4

Cechia 3 (inclusa Cecoslovacchia)

Polonia 2

Turchia 2

Austria 1

Danimarca 1

Germania Est 1

Grecia 1

Repubblica d'Irlanda 1

Svizzera 1

Jugoslavia 1

Presenze in semifinale (solo U17)



Paesi Bassi 11

Spagna 11

Francia 10

Inghilterra 9

Germania 8

Italia 7

Portogallo 7

Belgio 4

Turchia 4

Russia 3

Danimarca 2

Polonia 2

Serbia 2

Svizzera 2

Austria 1

Croazia 1

Cechia 1

Georgia 1

Scozia 1

Slovacchia 1

Svezia 1



Presenze in semifinale (U17 e U16)



Spagna 22

Francia 17

Germania 16 (inclusa Germania Ovest)

Portogallo 15

Italia 12

Inghilterra 11

Paesi Bassi 11

Russia 7 (inclusa Unione Sovietica)

Turchia 6

Cechia 5 (inclusa Cecoslovacchia)

Polonia 5

Serbia 5 (inclusa Jugoslavia)

Belgio 4

Germania Est 4

Grecia 4

Austria 3

Danimarca 3

Svizzera 3

Croazia 2

Finlandia 1

Georgia 1

Israele 1

Repubblica d'Irlanda 1

Scozia 1

Slovacchia 1

Svezia 1

Ucraina 1

Presenze nella fase finale U17

17 Inghilterra

16 Francia, Spagna

15 Germania, Paesi Bassi

13 Italia

12 Portogallo

10 Serbia (inclusa Serbia e Montenegro)

9 Belgio, Svizzera

8 Cechia, Turchia

7 Austria, Danimarca, Scozia, Ucraina

6 Croazia, Ungheria, Repubblica d'Irlanda, Svezia

5 Polonia

4 Israele, Russia, Slovenia

3 Bosnia-Erzegovina, Grecia, Islanda

2 Bulgaria, Georgia, Lussemburgo, Norvegia, Slovacchia, Galles

1 Albania , Azerbaigian, Bielorussia, Cipro, Isole Faroe, Finlandia, Malta, Moldavia, Irlanda del Nord, Romania

In grassetto le squadre presenti anche alla fase finale del 2025. I dati relativi all'Italia non includono il 1987. Non si sono svolti tornei nel 1983, 2020 e 2021.