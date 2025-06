Finale UEFA Under-17 EURO 2025: Francia-Portogallo 0-3

Il Portogallo ha vinto per la terza volta il Campionato Europeo Under 17 UEFA grazie a una prestazione dominante contro la Francia a Tirana, portandosi in vantaggio per 2-0 all'intervallo grazie a Anísio Cabral e Duarte Cunha prima che Gil Neves realizzasse il terzo gol.

Momenti chiave 30' Anísio Cabral apre le danze

38' Duarte Cunha raddoppia

60' Gil Neves cala il tris

89' Eymard colpisce il palo

Formazioni

Francia: Jourdren; Antonio, Diandaga, Mbemba, Batbedat (Raiani 84); Matondo (S. Camara 77), Eymard, A. Camara (Munongo 61), Coulibaly (Azizi 61); Himbert (Batola 77), Nguessan

Portogallo: Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, José Neto; Mateus Mide (Gil Neves 58), Rafael Quintas, Bernardo Lima (Santiago Verdi 77); Duarte Cunha (Ricardo Neto 67), Anísio Cabral (Tomás Soares 58), Stevan Manuel (Yoan Pereira 58)