Miglior marcatore EURO U17 2025: Inacio

Samuele Inacio dell'Italia, a quota cinque gol, vince la classifica dei migliori marcatori della fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 17.

Il giocatore del Borussia Dortmund ha trovato una ribattuta vincente in rete dopo aver sbagliato il rigore, respinto da Sebastiano Nava. L'Italia ha poi perso la semifinale contro il Portogallo ai calci di rigore.

Inacio aveva già aperto le marcature nella vittoria dell'Italia per 2-1 contro la Cechia e nella vittoria per 4-2 contro l'Inghilterra, prima di segnare due gol in 17 minuti nel secondo tempo per completare la rimonta per 2-1 contro il Belgio.

Highlights EURO Under 17: Italia - Inghilterra 4-2

Il diciassettenne ha segnato per l'ultima volta nella fase finale del 2025, trasformando un rigore in semifinale. Le sue speranze di confermarsi il miglior marcatore del torneo in Albania dipenderanno da due giocatori che si affronteranno in finale.

Highlights semifinali Under 17: Francia - Belgio 3-2

Migliori marcatori della fase finale di EURO U17 2025



Samuele Inacio (Italia) 5

Djylian Nguessan (Francia) 4

Alejandro Rodriguez (Inghilterra) 4

Tomás Soares (Portogallo) 3

Anísio Cabral (Portugal) 2

Ali Camara (Belgio) 2

Noah Fernandez (Belgio) 2

Highlights EURO Under 17: Inghilterra - Belgio 1-1

Migliori marcatori di EURO U17 2024/25 (incluse qualificazioni)



Djylian Nguessan (Francia) 9



Lennart Karl (Germania) 7

Thomas Campaniello (Italia) 7

Alexander Staff (Germania) 7

Alejandro Rodriguez (Inghilterra) 7

Anísio Cabral (Portogallo) 7

Bruno Katz (Finlandia) 6

Tomás Soares (Portogallo) 6

Highlights EURO Under 17: Germania - Francia 0-3

Migliori marcatori delle fasi finali di EURO U17



2024: Rodrigo Mora (Portogallo) 5

2023: Paris Brunner (Germania), Marc Guiu (Spagna), Robert Ramsak (Germania), Lamine Yamal (Spagna) 4

2022: Jovan Milošević (Serbia) 5

2020 & 2021: N/A

2019: Adil Aouchiche (Francia) 9

2018: Edoardo Vergani (Italia), Yorbe Vertessen (Belgio) 4

2017: Amine Gouiri (Francia) 8

2016: José Gomes (Portogallo) 7

2015: Odsonne Edouard (Francia) 8

2014: Jari Schuurman (Paesi Bassu), Dominic Solanke (Inghilterra) 4

2013: Elio Capradossi (Italia), Robin Kamber (Svizzera), Mario Pugliese (Italia), Martin Slaninka (Slovacchia) 2

2012: Max Meyer (Germania) 3

2011: Kyle Ebecilio (Paesi Bassi), Hallam Hope (Inghilterra), Tonny Trindade de Vilhena (Paesi Bassi), Samed Yesil (Germania) 3

2010: Paco Alcácer (Spagna) 6

2009: Luc Castaignos (Paesi Bassi), Lennart Thy (Germania) 3

2008: Yannis Tafer (Francia) 4

2007: Toni Kroos (Germania), Victor Moses (Inghilterra) 3

2006: Manuel Fischer (Germania), Bojan Krkić (Spagna), Tomáš Necid (Cechia) 5

2005: Tevfik Köse (Turchia) 6

2004: Hatem Ben Arfa (Francia), Bruno Gama (Portogallo), Shane Paul (Inghilterra), Marc Pedraza (Spagna) 3

2003: David Rodríguez (Spagna) 6

2002: Jonathan Soriano (Spagna) 7

Guarda lo splendido gol di Ondřej Penxa a EURO U17 con la Cechia contro l'Ucraina

Migliori marcatori EURO U17 incluse qualificazioni

2023/24: Francesco Camarda (Italia), Mikey Moore (Inghilterra) 8

2022/23: Paris Brunner (Germania) 11

2021/22: Dzenan Pejcinovic (Germania) 12

2020/21: edizione cancellata

2019/20 solo qualificazioni: Matthis Abline (Francia), Szymon Włodarczyk (Polonia) 5

2018/19: Adil Aouchiche (Francia) 12

2017/18: Daishawn Redan (Paesi Bassi) 10

2016/17: Jann-Fiete Arp (Germania), Amine Gouiri (France), Abel Ruiz (Spagna) 10

2015/16: José Gomes (Portogallo) 12

2014/15: Odsonne Edouard (Francia) 13

2013/14: Adam Armstrong (Inghilterra), Dominic Solanke (Inghilterra) 9

2012/13: Timo Werner (Germania) 13

2011/12: Gergely Bobál (Ungheria) 8

2010/11: Samed Yesil (Germania) 11

2009/10: Paco Alcácer (Spagna) 14

2008/09: Muhammet Demir (Turchia) 7

2007/08: Danijel Aleksić (Serbia), Geoffrey Castillion (Paesi Bassi) 9

2006/07: Toni Kroos (Germania), Vitali Rushnitski (Bielorussia), Kolbein Sigthórsson (Islanda) 7

2005/06: Manuel Fischer (Germania) 13

2004/05: Nikola Kalinić (Croazia) 11

2003/04: Fausto Lourenço (Portogallo) 8

2002/03: David Rodríguez (Spagna) 9

2001/02: Collins John (Paesi Bassi), Simon Vukčević (Jugoslavia) 8

Il turno élite e il torneo finale 2019/20 e l'intera stagione 2020/21 sono stati annullati a causa della pandemia di COVID-19.

Migliori marcatori in assoluto a EURO U17 (fase finale)



Adil Aouchiche (Francia) 9

Abel Ruiz (Spgna) 8

Amine Gouiri (Francia) 8

Odsonne Edouard (Francia) 8

Jann-Fiete Arp (Germania) 7

José Gomes (Portogallo) 7

Bojan Krkić (Spagna) 7

David Rodríguez (Spagna) 7

Jonathan Soriano (Spagna) 7



Migliori marcatori in assoluto a EURO U17 (incluse qualificazioni)



José Gomes (Portogallo) 16

Abel Ruiz (Spagna) 16

Paco Alcácer (Spagna) 14

Adam Idah (Repubblica d'Irlanda) 14

Daishawn Redan (Paesi Bassi) 14

Brian Brobbey (Paesi Bassi) 13

Odsonne Edouard (Francia) 13

Manuel Fischer (Germania) 13

Ethan Nwaneri (Inghilterra) 13

Timo Werner (Germania) 13