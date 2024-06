Le finaliste di EURO Under 17 2024: Italia e Portogallo

Mercoledì, l'Italia affronta il Portogallo alla Limassol Arena nella finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA. Ecco un breve profilo delle contendenti.

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 11 (giocato in Italia)

V4-0 - San Marino, P0-0 - Irlanda del Nord, S1-2 - Grecia

Turno elite: primo posto Gruppo 3 (giocato in Finlandia) V2-0 - Paesi Bassi, V5-3 - Belgio, P2-2 - Finlandia

Primo posto Gruppo C

V2-0 - Polonia (AEK Arena, Larnaca), V2-0 - Slovacchia (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki), V2-1 - Svezia (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou, Paralimni)

Quarti di finale: V1-1, 5-4 dcr - Inghilterra (AEK Arena, Larnaca)

Semifinali: V1-0 - Danimarca (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Migliori marcatori fase finale: Francesco Camarda, Federico Coletta, Mattia Liberali 2

Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Francesco Camarda 6

2022/23: fase a gironi

Miglior piazzamento Under 17: vicecampione (2013, 2018, 2019)

Bilancio in finale: V0 S3

Finali precedenti

2019: S2-4 - Paesi Bassi

2018: S2-2, 1-4 dcr - Paesi Bassi

2013: S0-0, 4-5 dcr - Russia

L'Italia ha vinto il primo EURO U16 nel 1982 ma da allora non ha più vinto a livello U16 (o U17 dal 2001/02).

Quando Cipro ha ospitato EURO U16 nel 1992, l'Italia ha giocato allo Stadio Tsirio di Limassol in semifinale e ha perso 6-5 ai rigori contro la Germania dopo uno 0-0. Quindi, ha battuto il Portogallo 1-0 nella finale per il terzo posto a Larnaca con gol di Francesco Totti.

Highlights finale 2019: Paesi Bassi - Italia 4-2

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V3-0 - Albania, V6-1 - Montenegro, V2-0 - Cechia

Turno elite: primo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V4-1 - Repubblica d'Irlanda, V3-0 - Croazia, V3-2 - Germania

Primo posto Gruppo D

V2-1 - Spagna (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki), V4-1 - Inghilterra (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca), S1-2 - Francia (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Quarti di finale: V2-1 - Polonia (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Semifinali: V3-2 - Serbia (AEK Arena, Larnaca)

Miglior marcatore fase finale: Rodrigo Mora 5

Migliori marcatori (qualificazioni comprese): Rodrigo Mora, Gabriel Silva 7

2022/23: fase a gironi

Miglior piazzamento Under 17: campione (2003, 2016)

Bilancio in finale: V2 S0

Highlights semifinale: Serbia - Portogallo 2-3

Finali precedenti

2016: V1-1, 5-4 dcr - Spagna

2003: V2-1 - Spagna



Il Portogallo ha anche disputato cinque volte la finale di EURO U16, vincendo nel 1989, 1995, 1996 e 2000 ma perdendo nel 1988. Solo la Spagna (nove) ha più titoli EURO U16/U17 rispetto ai sei del Portogallo.

Il Portogallo era in svantaggio per 2-0 all'intervallo contro la Serbia in semifinale e per 2-1 all'89', ma ha vinto con una grande rimonta.

Highlights finale 2016: Portogallo - Spagna 1-1 (5-4 dcr)

Statistiche riferite solo a EURO U17 (dal 2001/02).