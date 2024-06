Semifinali EURO U17: rimonta Portogallo, Italia di misura

Portogallo e Italia accedono alla finale del Campionato Europeo UEFA Under 17 di mercoledì a Limassol dopo le vittorie nelle semifinali di domenica a Larnaca.

Il cammino verso Limassol Semifinali: domenica

Serbia - Portogallo 2-3 (AEK Arena, Larnaca)

Danimarca - Italia 0-1 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca) Finale: mercoledì

Italia - Portogallo (5 giugno, 19:30, Limassol Stadium, Limassol)

Tutti gli orari del calcio d'inizio CET, l'ora locale è un'ora avanti

La Serbia parte forte e l'eroe dei quarti di finale Djordje Ranković, autore di una doppietta, mette subito alla prova i riflessi di Diogo Ferreira. Il gol arriva al 22' con un bellissimo tiro a giro di Mihajlo Cvetković dopo un preciso uno-due con Dušan Makević. Nel primo tempo la Serbia trova anche il 2-0 grazie alla sfortunata autorete di Eduardo Felicíssimo.

UEFA via Sportsfile

Nella ripresa, il Portogallo ribalta completamente il match: Gabriel Silva accorcia le distanze per il Portogallo al 60' mentre allo scadere Rodrigo Mora trova un insperato pareggio. Ma non è finita perchè al 95' João Trovisco regala un'incredibile vittoria per 3-2 al Portogallo, che approda in finale.



Statistica chiave: Rodrigo Mora è ora capocannoniere assoluto con cinque gol.

Reduce dal successo ai rigori ai quarti di finale, l'Italia si impone con cinismo contro la Danimarca. Decisivo è il gol di Federico Coletta nel primo tempo: grande azione sulla sinistra, Camarda lancia Cama che mette dentro per il centrocampista, il cui tocco in scivolata vale l'1-0.



Poco dopo, ancora Coletta sfiora il gol ma il portiere danese Tobias Breum-Harild salva il risultato. Anche nella ripresa, è dominio azzurro ma Breum-Harild si supera in più di un'occasione. L'Italia non trova il raddoppio ma centra una preziosa vittoria e la finale dei Campionati Europei.

UEFA via Sportsfile

Statistica chiave: L'Italia ha vinto tutte e quattro le semifinali di EURO U17 dopo quelle del 2013, 2018 e 2019. Tuttavia, ha perso tutte e tre le finali e non vince un titolo a questo livello dalla prima edizione di EURO U16 nel 1982.