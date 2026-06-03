Dove guardare EURO U17: TV, streaming
mercoledì 3 giugno 2026
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Potrai seguire le finali grazie ai partner UEFA e alle dirette streaming delle partite.
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Il Campionato Europeo Under 17 UEFA 2026 si disputerà in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno. Scopri come guardare le partite ovunque ti trovi con il seguente elenco di canali.
Consulta i palinsesti delle singole emittenti per i dettagli esatti sulla programmazione.
UEFA.tv
Le partite saranno trasmesse in diretta streaming in alcuni territori su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.
Controlla la schermata iniziale di UEFA.tv per le partite disponibili nel tuo territorio.
Emittenti partner ufficiali di EURO Under 17
EURO Under 17 verrà trasmesso in TV e in streaming in Europa e nel mondo attraverso le emittenti partner. Consulta l'emittente per il tuo territorio nella lista di sotto.
Andorra: la chaine L'Équipe
Albania: FSHF TV
Austria: sportdigital
Bosnia ed Erzegovina: RTL
Croazia: RTL
Francia: la chaine L'Équipe
Georgia: Channel1
Germania: sportdigital
Grecia: ERT
Ungheria: M4 Sport Online
Israele: sport1
Kosovo: Vala Sport
Montenegro: Radio e Television of Montenegro
Paesi Bassi: Ziggo Sport
Norvegia: VGTV
Polonia: TVP Sport
Portogallo: Canal 11
Romania: Pro Tv
Spagna: RTVE Play
Svizzera: sportdigital
Ucraina: Megogo
Altri territori
Algeria: BeIN Connect
Samoa americane: ViX
Argentina: Disney+
Bahrein: BeIN Connect
Belize: Disney+
Benin: New World Sport
Bolivia: Disney+
Brasile: Disney+
Burkina Faso: New World Sport
Burundi: New World Sport
Camerun: New World Sport
Repubblica Centrafricana: New World Sport
Ciad: BeIN Connect, New World Sport
Cile: Disney+
Colombia: Disney+
Comore: New World Sport
Repubblica del Congo: New World Sport
Costa Rica: Disney+
Repubblica Democratica del Congo: New World Sport
Gibuti: BeIN Connect, New World Sport
Repubblica Dominicana: Disney+
Ecuador: Disney+
Egitto: BeIN Connect
El Salvador: Disney+
Guyana francese: Disney+, la chaine L'Équipe
Polinesia francese: la chaine L'Équipe
Territori francesi meridionali e antartici: la chaine L'Équipe
Gabon: New World Sport
Ghana: SportyTV
Guadalupa: la chaine L'Équipe
Guam: ViX
Guatemala: Disney+
Guinea: New World Sport
Honduras: Disney+
Iran: BeIN Connect
Iraq: BeIN Connect
Costa d'Avorio: New World Sport
Giordania: BeIN Connect
Kenya: SportyTV
Kuwait: BeIN Connect
Libano: BeIN Connect
Libia: BeIN Connect
Madagascar: New World Sport
Mali: New World Sport
Isole Marianne: ViX
Martinica: la chaine L'Équipe
Mauritania: BeIN Connect, New World Sport
Mauritius: la chaine L'Équipe, New World Sport
Mayotte: la chaine L'Équipe
Midway: ViX
Marocco: BeIN Connect
Nuova Caledonia: la chaine L'Équipe
Nicaragua: Disney+
Niger: New World Sport
Nigeria: SportyTV
Oman: BeIN Connect
Palestina (striscia di Gaza e Cisgiordania): BeIN Connect
Panama: Disney+
Paraguay: Disney+
Perù: Disney+
Porto Rico: ViX
Qatar: BeIN Connect
Réunion: la chaine L'Équipe
Ruanda: New World Sport
Arabia Saudita: BeIN Connect
Senegal: New World Sport
Seychelles: New World Sport
Somalia: BeIN Connect
Sudafrica: SportyTV
Sudan del Sud: BeIN Connect
St. Barts: la chaine L'Équipe
St. Martin: la chaine L'Équipe
St. Pierre e Miquelon: la chaine L'Équipe
Sudan: BeIN Connect
Siria: BeIN Connect
Togo: New World Sport
Tunisia: BeIN Connect
Emirati Arabi Uniti: BeIN Connect
Stati Uniti: ViX
Isole Vergini americane: ViX
Uruguay: Disney+
Venezuela: Disney+
Wallis e Futuna: la chaine L'Équipe
Yemen: BeIN Connect