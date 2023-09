Albania, Estonia, Lettonia ospiteranno EURO U17 nel 2025, 2026 e 2027

L'Albania, l'Estonia e la Lettonia sono state scelte dal Comitato Esecutivo UEFA riunitosi a Limassol, per ospitare le fasi finali dei Campionati Europei UEFA Under 17 rispettivamente del 2025, 2026 e 2027.

Il torneo sarà il primo a giocarsi col nuovo format che inizierà nel 2024/25, e prevede una fase finale a otto squadre (nazione ospitante compresa che giocherà entrambi i turni di qualificazione).

Nuovo format dal 2024/25

La fase finale del 2025 sarà la prima UEFA a svolgersi in Albania, anche se Tirana ha ospitato la finale dell'edizione inaugurale della UEFA Europa Conference League (nel 2022).

L'Estonia invece era stata scelta per ospitare la fase finale di EURO U17 nel 2020, edizione poi annullata per la pandemia di COVID-19, ma ha già ospitato EURO U19 nel 2012 e EURO WU17 nel 2023.

La Lettonia invece non ha mai ospitato in precedenza una fase finale di calcio UEFA, ma ha organizzato il primo EURO di futsal Under 19 nel 2019 a Riga, nello stadio che ha ospitato anche le Finals di UEFA Futsal Champions League del 2022.

La fase finale di EURO U17 del 2024 si giocherà a Cipro.