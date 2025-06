Francia - Paesi Bassi 2-1: rimonta in finale, terzo EURO Under 17 per Les Bleuets

La Francia fa festa per la conquista del suo terzo UEFA Euro Under 17. Grazie a due gol nello spazio di due minuti di Saël Kumbedi, la squadra di José Alcocer vince 2-1 in rimonta a Netanya contro i Paesi Bassi, che non riescono a difendere il titolo e a centrare il terzo consecutivo.

La partita in breve: Una rimonta targata Kumbedi

La Francia esce alla grande dai blocchi di partenza e Mathys Tel e Tom Saettel colpiscono un palo a testa, con la squadra di José Alcocer che mette subito alle corde i detentori. Nessuno dei due portieri, però, è chiamato a 'sporcarsi' i guanti nel primo tempo.



A inizio ripresa, però, Lisandru Olmeta è costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco, dopo che Jaden Slory firma il vantaggio dei Paesi Bassi. Lo svantaggio determina la reazione dalla Francia: Tristan Kuijsten tiene a galla i suoi con grandi interventi su Tel e Désiré Doué, ma non riesce a evitare il pareggio di Saël Kumbedi.



L'esterno destro difensivo dei 'Galletti' non fa in tempo a festeggiare il suo primo gol in U17 che ne aggiunge subito un secondo, facendo centro con il tap-in dopo che Kuijsten era riuscito a respingere un tiro di Tel. La Francia, dunque, spodesta proprio i Paesi Bassi e si laurea campione d'Europa di categoria.

Francia - Paesi Bassi 2-1: la finale minuto per minuto

Statistiche

Guarda la Francia alzare il trofeo di EURO Under 17

I Paesi Bassi hanno disputato la loro ottava finale Under 17. In precedenza detenevano il record a pari merito (sette) insieme alla Spagna.

Kumbedi, autore della doppietta decisiva, è diventato il nono giocatore diverso della Francia a segnare alla fase finale. Il record precedente (otto giocatori) era stato stabilito dalla Germania nel 2017 ed eguagliato dai Paesi Bassi nel 2019.

Il pareggio di Kumbedi è stato il 100esimo gol nella fase finale in Israele, la sua rete della vittoria il 101esimo.

Né Mathys Tal né Jason van Duiven sono riusciti a segnare: il serbo Jovan Milošević si è laureato capocannoniere della competizione.

Formazioni

Francia: Olmeta; Kumbedi, Mawissa, Bitshiabu, Belocian (Vangi 73'); Atangana, Zaire Emery; Byar, Doué (Gueguin 64'), Saettel; Tel (c)

Paesi Bassi: Kuijsten; Rovers (Henry 53'), Blokzijl, Huijsen, Breinburg (Agougil 75'); Vos (Van Den Heuvel 83'), Misehouy, Milambo (Kleijn 46'); Slory (Boerhout 83'), Van Duiven, Babadi (c) (Splinter 86')