Fase finale Europei Under 17 del 2026: Estonia

La fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 17nsi disputerà in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno 2026.

Il sorteggio si terrà alle ore 11:00 CET (12:00 ora locale) presso lo stadio Lilleküla di Tallinn giovedì 9 aprile. Ai padroni di casa si uniranno le sette squadre che supereranno il secondo turno di qualificazione. Le prime due classificate di ogni girone che accederanno alle semifinali.

L'Estonia ha già ospitato le finali dei Campionati Europei UEFA Under 19 2012 e dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili 2023, ma ospiterà (e parteciperà) per la prima volta a EURO Under 17. La Supercoppa UEFA 2018 si è disputata allo stadio Lilleküla.

Chi ha trionfato a EURO U17?

Fase finale a otto squadre (paese ospitante)2025: Portogallo (Albania)

Fase finale a 16 squadre (paese ospitante)

2024: Italia (Cipro)

2023: Germania (Ungheria)

2022: Francia (Israele)

2020 e 2021: fasi finali non disputate

2019: Paesi Bassi (Repubblica d'Irlanda)

2018: Paesi bassi (Inghilterra)

2017: Spagna (Croazia)

2016: Portogallo (Azerbaigian)

2015: Francia (Bulgaria)

Fase finale a otto squadre

﻿2014: Inghilterra (Malta)

2013: Russia (Slovacchia)

2012: Paesi Bassi (Slovenia)

2011: Paesi Bassi (Serbia)

2010: Inghilterra (Liechtenstein)

2009: Germania (Germania)

2008: Spagna (Turchia)

2007: Spagna (Belgio)

2006: Russia (Lussemburgo)

2005: Turchia (Italia)

2004: Francia (Francia)

2003: Portogallo (Portogallo)

Fase finale a 16 squadre

2002: Svizzera (Danimarca)