Italia nel Gruppo A con Croazia, Spagna e Turchia

Il sorteggio della fase finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA si è svolto a Zagabria (Croazia).

Sorteggio

Gruppo A: Croazia (nazione ospitante), Spagna, Turchia, Italia

Gruppo B: Scozia, Francia, Ungheria, Isole Faroe

Gruppo C: Germania, Repubblica d'Irlanda, Serbia, Bosnia-Erzegovina

Gruppo D: Olanda, Inghilterra, Norvegia, Ucraina



Calendario

• Fase a gironi: 3/4, 6/7, 9/10 maggio (Zaprešić, Lučko, Velika Gorica, Sesvete, Varaždin, Rujevica, Kostrena)

• Quarti di finale: 12/13 maggio (Zaprešić, Velika Gorica, Varaždin)

• Spareggio per la Coppa del Mondo FIFA Under 17: 16 maggio (Sesvete)

• Semifinali: 16 maggio (Zaprešić, Varaždin)

• Finale: 19 maggio (Varaždin)

Statistiche e informazioni

• La Spagna è stata sorteggiata contro l'Italia anche l'anno scorso e ha vinto 4-2 all'ultima gara del girone, qualificandosi al turno successivo a spese degli azzurrini.

• Olanda e Inghilterra, sorteggiate nel Gruppo D, hanno vinto quattro degli ultimi sette titoli europei Under 17.

• Norvegia e Ucraina hanno pareggiato 2-2 nelle qualificazioni per questa edizione. Il girone è stato vinto dalla Turchia e tutte e tre le squadre si sono qualificate.

• Le Isole Faroe partecipano per la prima volta in assoluto alla fase finale di una competizione UEFA.

• Anche la Norvegia si è qualificata per la prima volta. Questo significa che 40 delle 55 federazioni nazionali affiliate alla UEFA avranno preso parte almeno in un'occasione alle 16 edizioni del torneo Under 17.

• Il Portogallo campione in carica è stato eliminato nella fase elite come ottava seconda classificata.

• Inghilterra, Francia, Spagna e Olanda sono tutte in corsa per il terzo successo nella competizione, che rappresenterebbe un record.

• L'Inghilterra si è qualificata alla fase finale 12 volte su 16, una in più rispetto a Francia, Olanda e Spagna.

• La fase finale fungerà anche da qualificazioni per i cinque posti destinati all'Europa alla Coppa del Mondo FIFA Under 17, che si disputerà dal 6 al 28 ottobre in India.