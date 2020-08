Dove guardare EURO Under 17

Il Campionato Europeo Under 17 2017/18 sarà trasmesso in televisione non solo in Europa ma in tutto il mondo grazie alle emittenti partner della UEFA. Inoltre, su UEFA.com e UEFA.tv sarà possibile guardare gli highlights di tutte le partite trasmesse in TV.

Partite trasmesse in TV



Tutte le partite dell'Inghilterra nella fase a gironi

Tutte le partite della Spagna nella fase a gironi

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Emittenti partner

Belgio: Canvas (Italia -Belgio)



Germania: Sport1



Israele: Charlton (Sport 1-4)

Rai 4

America Latina: ESPN Play



Medio Oriente e Nord Africa: beIn Sports

Spagna: Mediapro (beIN Sports/Gol)

Svizzera: SRG

Regno Unito: ITV4

USA: ESPN/Univision

Streaming su UEFA.com/UEFA.tv

Tutti i territori non elencati sopra

Belgio

America Latina

Svizzera (gare che non coinvolgono la Svizzera)

Regno Unito (gare non trasmesse su ITV4)