Isidoros Koutsidis sulla sfida dell'Olympiacos contro il Flamengo al Maracanã

Prima di aprile, nessuna squadra greca aveva mai vinto un trofeo UEFA.

Tutto è cambiato quando l'Olympiacos ha vinto la UEFA Youth League, qualche settimana prima del successo della prima squadra in UEFA Conference League – con Isidoros Koutsidis in campo in entrambe le partite.

Il difensore diciannovenne ha collezionato due clean sheet nelle Finals di Youth League a Nyon: 0-0 contro il Nantes prima di vincere ai rigori, e 3-0 in finale contro il Milan. Tanto più che la sera prima della semifinale in Svizzera era a Istanbul, in panchina contro il Fenerbahçe, quando la sua squadra ha superato i quarti di Conference League.

Grazie al volo notturno da Istanbul a Ginevra, Koutsidis si è guadagnato un viaggio ancora più lungo: i campioni in carica della Youth League dell'Olympiacos, infatti, andranno a Rio de Janeiro per affrontare il Flamengo nella Coppa Intercontinentale Under 20 al Maracanã. Koutsidis, che si è allenato con la prima squadra durante l'estate insieme a diversi ex compagni dell'U19, ha parlato a UEFA.com della partita contro il Flamengo e dei suoi ricordi di quell'incredibile settimana di aprile.

Finale UEFA Youth League 2024: Olympiacos - Milan 3-0 

Sul giocare al Maracanã...

Che emozione giocare in uno stadio famoso come il Maracanã. Ciò che rende questa esperienza particolarmente unica è il fatto di giocare di fronte a così tante persone che condividono la stessa passione per il calcio pur avendo una cultura calcistica diversa.

Sul Flamengo...

È una squadra con una lunga storia in America Latina. Alcuni grandi calciatori che ora giocano nei più grandi club europei hanno iniziato la loro carriera al Flamengo. Non vediamo l'ora di giocare la partita.

Come affrontare gli attaccanti del Flamengo...

È una bella sfida per me e per gli altri difensori. Abbiamo visto alcuni video sui loro attaccanti. Sono giocatori molto veloci che si muovono con la palla e senza. Noi però l'anno scorso avevamo la miglior difesa della Youth League, quindi se resteremo concentrati e seguiremo il nostro piano, non credo che avremo problemi.

Sulla possibilità di vincere un altro trofeo internazionale per l'Olympiacos...

L'anno scorso è stata una grande stagione per me sia perché ho giocato con la prima squadra, sia per la mia esperienza in Youth League. Naturalmente, essendo la stagione del centenario del club, ci piacerebbe molto vincere anche questa coppa e aggiungere un altro trofeo alla bacheca del club.

Semifinali Youth League: Olympiacos - Nantes 0-0 (3-1 dcr)

Cosa hai provato quando sei stato con la prima squadra contro il Fenerbahçe in Turchia e il giorno dopo hai giocato la semifinale di Youth League?

È un ricordo che non dimenticherò mai. Giocare con la prima squadra in una partita come quella, soprattutto in Turchia contro il Fenerbahçe, è stato un sogno. Poi la partita in Svizzera è stata un'altra cosa. Sono stato molto contento di aver avuto l'opportunità di giocare la partita in Svizzera e, alla fine, tutto è andato bene in entrambe le partite.

Cosa hai provato a partecipare al ritiro estivo della prima squadra?

È stato bello trovarmi con alcuni compagni dell'U19 dell'anno scorso durante il periodo di preparazione con la prima squadra. Naturalmente questo ci ha fatto sentire meglio, visto che ci conoscevamo. Inoltre, i giocatori della prima squadra e tutto lo staff ci hanno fatto sentire parte integrante della squadra fin dal primo giorno.

Sul legame tra la squadra U19 che ha fatto la storia dell'Olympiacos...

Abbiamo un rapporto speciale. Siamo stati insieme più di un anno e abbiamo un legame quasi familiare. Questo ci ha aiutato molto in campo.

Sulla possibilità di giocare un'ultima partita tutti insieme in Brasile...

Sarà l'ultima corsa per questa squadra U19. È incredibile che la partita per la Coppa Intercontinentale si terrà in Brasile, al Maracanã. Tutti noi non vediamo l'ora di scendere in campo.