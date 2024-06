Giocatori della UEFA Youth League in vetrina a EURO

Dal 2013/14, i giocatori più promettenti d'Europa partecipano con i propri club alla UEFA Youth League: molti di loro saranno presenti anche a UEFA EURO 2024.

Le 24 squadre in gara schierano giocatori che hanno maturato una certa esperienza in Youth League, per un totale di quasi 150. Tra loro ci sono campioni affermati come Phil Foden, Kylian Mbappé, Kai Havertz, Davide Frattesi, Nathan Aké e Gonçalo Ramos.

Vincitori della UEFA Youth League a EURO 2024 Andreas Christensen (Danimarca) – Chelsea 2014/15 António Silva (Portogallo) – Benfica 2021/22 Diogo Costa (Portogallo) – Porto 2018/19 João Neves (Portogallo) – Benfica 2021/22 Vitinha (Portogallo) – Porto 2018/19

La Youth League vede in gara le rappresentative Under 19 dei club che partecipano alla UEFA Champions League e delle campioni nazionali di categoria, che seguono percorsi separati prima di ritrovarsi nella fase a eliminazione diretta.

La stagione si conclude con una fase finale a quattro squadre, di solito giocata a Nyon (Svizzera). Nell'albo d'oro ci sono nomi come Barcellona, Chelsea, Salisburgo, Porto, Real Madrid, Benfica e AZ Alkmaar. Ad aprile si è aggiunto l'Olympiacos, che ha battuto la rappresentativa maggiore di qualche settimana diventando il primo club greco a vincere un titolo europeo.

Rafael Leão: 'La Youth League è stata un'esperienza importante'

La competizione non si limita a regalare un trofeo o a far crescere le stelle del futuro promuovendo l'amicizia e il rispetto, ma offre ai giovani un'esperienza altrettanto importante come quella di giocare a livello europeo. È un apprendistato prezioso per chi un giorno potrebbe raggiungere un traguardo come la fase finale di EURO.

Il difensore centrale portoghese Rúben Dias ha collezionato 14 presenze in Youth League con il Benfica, raggiungendo la finale del 2017, ed è un grande sostenitore del torneo. “Ci allenavamo con i palloni della Champions League. Non so cosa significhi per gli altri, ma per me ha significato molto. Sicuramente ti motiva di più a lavorare perché ti avvicina al sogno".

"Sicuramente ti motiva di più a lavorare perché ti avvicina al sogno". Rúben Dias, ex giocatore della Youth League

Leroy Sané, che ha giocato le prime due edizioni della Youth League con lo Schalke e dieci anni dopo è nella rosa della Germania, è d'accordo: "Per noi è stata un'esperienza grandiosa. Giochi contro squadre che normalmente non incontri a livello giovanile. Dato che non ci sono molti tornei all'estero, è un bel modo per misurarsi con club di altri paesi".

Giocatori che hanno vinto la UEFA Youth League e la Champions League/Europa League/Europa Conference League Andreas Christensen UYL: 2015 con il Chelsea, V3-2 contro Shakhtar Dontesk

UEL: 2019 con il Chelsea, V4-1 contro Arsenal

UCL: 2021 con il Chelsea, V1-0 contro Manchester City Mason Mount UYL: 2016 con il Chelsea, V2-1 contro Paris Saint-Germain

UCL: 2021 con il Chelsea, V1-0 contro Manchester City Munir El-Haddadi UYL: 2014 con il Barcellona, V3-0 contro Benfica

UEL: 2020 con il Siviglia, V3-2 contro Inter Tammy Abraham UYL: 2015 con il Chelsea, V3-2 contro Shakhtar Donetsk e 2016 con il Chelsea, V2-1 contro Paris Saint-Germain

UECL: 2022 con la Roma, V1-0 contro Feyenoord

Questo vale anche per i protagonisti dei passati Europei che ora allenano in Youth League. La scorsa stagione, Robin van Persie ha guidato il Feyenoord e nella fase a gironi ha affrontato l'Atlético di Fernando Torres. "Circa ogni dieci giorni entri in un mondo diverso", ha detto Van Persie a UEFA.com.

"Ci sono giocatori che fino a pochi anni fa erano in UEFA Youth League e ora sono in UEFA Champions League. Lo stesso vale per alcuni allenatori che hanno lavorato in Youth League".

Felix, Fati, Jones e altri gol in UEFA Youth League

Mentre la Youth League che si appresta all'undicesima edizione con un nuovo format, per ricalcare il nuovo format delle competizioni UEFA maggiori, l'elenco dei prossimi protagonisti di EURO non potrà che allungarsi. E anche se nessuno dei quattro vincitori della Youth League in gara dovesse trionfare in Germania, il primo doppio titolo è solo questione di tempo.