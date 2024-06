Leggi la relazione tecnica della UEFA Youth League

Oggi è stata pubblicata la relazione tecnica della UEFA Youth League 2023/24, che offre il resoconto completo di una stagione conclusa con il primo trionfo dell'Olympiacos.

Il documento contiene le riflessioni del gruppo di osservatori tecnici UEFA che ha collaborato con l'unità di analisi UEFA per valutare i principali temi tattici delle semifinali e della finale giocate ad aprile al Centre Sportif du Colovray di Nyon, come il pressing dell'Olympiacos o l'approccio diretto del Milan.

Leggi la relazione tecnica

Inoltre, vengono esaminati altri temi tecnici della fase finale del torneo, come le manovre di costruzione dell'Olympiacos, i terzini offensivi del Nantes e la strategia adottata dall'Olympiacos con gli esterni per contrastare il 4-3-3 del Milan in finale.

La stessa sezione contiene un'analisi dei gol in UEFA Youth League, basata su uno studio dell'unità UEFA su 60 reti segnate nella fase a eliminazione diretta; come termine di paragone viene utilizzata la UEFA Champions League.

Come in ogni relazione tecnica UEFA c'è anche uno speciale sull'allenatore che ha vinto, Sotirios Sylaidopoulos, con riflessioni tratte dalle interviste con la UEFA. La sezione dedicata agli spunti di discussione offre approfondimenti sugli altri tre allenatori coinvolti nella fase finale a Nyon: Ignazio Abate del Milan, Stéphane Moreau del Nantes e Nuno Capucho del Porto. I tre tecnici parlano delle varie sfide del torneo – tattiche, tecniche e mentali – e di quanto hanno imparato.

Gli osservatori che hanno contribuito alla relazione sono Jean-François Domergue e Olivier Doglia, mentre Ole Gunnar Solskjær ha fornito spunti per l'analisi dei gol.

Ogni stagione, la UEFA compila una relazione tecnica per ogni competizione per club e per nazionali. I documenti completi possono essere visualizzati sul sito https://www.uefatechnicalreports.com/.