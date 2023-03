Dove guardare la UEFA Youth League: emittenti partner e live streaming

Le finals di UEFA Youth League vengono trasmesse in tutto il mondo.

Guarda il seguente elenco e scopri dove guardare la UEFA Youth League.

Europa

Albania: Tring

Armenia: Vivaro

Austria: Sky Austria

Azerbaigian: CBC Sport

Belgio: Proximus

Bosnia-Erzegovina: Arena Sport

Bulgaria: A1

Croazia: Arena Sport

Cipro: CYTA

Cechia: Nova, Premier Sports, Czech TV

Danimarca: Viaplay

Estonia: Viaplay

Finlandia: MTV (CMore)

Francia: beIn

Georgia: Adjara Sport, Silknet

Germania: DAZN

Grecia: COSMOTE TV

Ungheria: Sport 1

Islanda: Viaplay, Syn

Israele: The Sports Channel

Italia: Sky Italia, Mediaset

Kazakistan: Qazsport, Q Sport

Kosovo: Artmotion

Latvia: Viaplay

Lituania: Viaplay

Lussemburgo: Proximus

Malta: Melta, GO

Moldavia: Setanta

Montenegro: Arena Sport

Paesi Bassi: Ziggo Sport

Macedonia del Nord: Arena Sport, Makedonski Telekom

Norvegia: TV2 Norway

Polonia: Polsat, TVP

Portogallo: Eleven, Canal 11

Repubblica d'Irlanda: Virgin Media

Romania: Clever Media, DigiSport, Telekom Romania

Russia: Match TV

Serbia: RTS, Arena Sport

Slovacchia: Markiza, Premier Sports, RTVS

Slovenia: Sportklub

Spagna: Telefonica, Mediapro

Svezia: Telia 

Svizzera: blue Sport

Turchia: EXXEN

Ucraina: Megogo

Regno Unito: BT Sport



Medio Oriente, Nord Africa: beIN

Nigeria: SuperSport

Sud Africa: SuperSport

Africa Subsahariana: SuperSport, Canal+

Brasile: TNT

Canada: DAZN

Caraibi: FlowSports, Sportsmax

America Centrale: ESPN

Haiti: Canal+

Sud America (escluso Brasile): ESPN

Messico: TNT

Stati Uniti d'America: CBS, TUDN Deportes

Australia: STAN

Brunei: beIN

Cambogia: beIN

Hong Kong SAR: beIN

Sub-Continente Indiano: Sony

Indonesia: SCTV

Giappone: WOWOW

Kirghizistan: Q Sport

Laos: beIN

Macao SAR: TDM

Malesia: beIN

Mongolia: SPS

Myanmar: Canal+

Nuova Zelanda: Spark Sport

Isole del Pacifico: Digicel

Filippine: TAP TV

Singapore: beIN

Taiwan/Taipei Cinese: Elta

Tagikistan: Varzish TV

Thailandia: beIN

Turkmenistan: AlmaSport TV

Uzbekistan: MTRK

Vietnam: FPT Sports

In aereo/in nave: Sport24

Diretta streaming su UEFA.tv

Le partite verranno trasmesse in diretta streaming su UEFA.tv in tutti i territori, con highlights a seguire. Consulta la sezione dedicata alla UEFA Youth League per vedere le prossime partite.