Paris - Aston Villa 2-1: i gol di Kvaratskhelia e Doué regalano la seconda Supercoppa UEFA consecutiva ai campioni d'Europa
mercoledì 12 agosto 2026
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Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué hanno segnato i gol che hanno permesso al Paris di battere l'Aston Villa per 2-1 a Salisburgo.
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Il Paris diventa la terza squadra in assoluto a vincere la Supercoppa UEFA per due edizioni consecutive. Nella finale di Salisburgo, le reti di Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, bastano ai campioni d'Europa per battere i vincitori dell'Europa League dell'Aston Villa.
I momenti chiave
20' Kvaratskhelia porta in vantaggio il Paris
44' Madjo colpisce il palo
45' Madjo segna con un tiro al volo
51' Safonov para la conclusione di McGinn
61' Doué porta il Paris in vantaggio
La partita in breve
Nonostante la grande prestazione dell'Aston Villa, il Paris sfodera tutta la sua esperienza e mentalità vincente, vincendo a Salisburgo e aggiudicandosi la sua seconda Supercoppa UEFA consecutiva.
In una serata caratterizzata dall'eclisse solare, Khvicha Kvaratskhelia, protagonista indiscusso della passata stagione, illumina lo Stadion Salzburg dopo 20 minuti con un gol dei suoi: la stella georgiana raccoglie un passaggio di Désiré Doué sulla sinistra, si sposta verso l’interno e lascia partire una conclusione potente che lascia di sasso Marco Bizot.
L'Aston Villa reagisce allo svantaggio con il giovanissimo Brian Madjo che, a soli 17 anni e 212 giorni, diventa il giocatore più giovane di sempre a scendere in campo da titolare in Supercoppa. Il 17enne si rivela una vera spina nel fianco per la difesa parigina, sfiorando il gol in tre occasioni in rapida successione.
Prima con due colpi di testa che escono di poco a lato, e poi con un palo colpito con una conclusione da distanza ravvicinata. Allo scadere del primo tempo, la sua tenacia viene premiata con un gol: dopo un cross perfetto di John McGinn, il 17enne si invola sul secondo palo colpendo al volo il pallone e diventando il più giovane di sempre a segnare un gol in Supercoppa.
Nel secondo tempo l’Aston Villa parte in attacco e sfiora il vantaggio col capitano McGinn, ma la sua conclusione a giro da fuori area trova i guantoni sicuri di Matvey Safonov.
Il Paris però mantiene i nervi saldi e con un'azione in contropiede passa in vantaggio verso l'ora di gioco, quando Doué raccoglie un passaggio filtrante millimetrico del subentrato Ousmane Dembélé e supera Bizot con grande freddezza.
L'Aston Villa manda in campo Tammy Abraham e Ross Barkley nel tentativo di trovare il pareggio, ma non riesce a sfondare la tenace difesa del Paris. I ragazzi di Luis Enrique serrano le fila della difesa e festeggiano il primo successo europeo della nuova stagione.
Player of the Match presented by PlayStation®: Desiré Doué (Paris)
"Ha segnato e fatto un assist. Inoltre ha effettuato passaggi decisivi e ha dato un contributo offensivo complessivamente positivo, che ha determinato l'esito della partita in favore del Paris".
Osservatori tecnici UEFA
Formazioni
Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández 74'); João Neves (Fabián Ruiz 75'), Vitinha, Zaïre-Emery; Akliouche (Dembélé 46'), Doué (Mayulu 87'), Kvaratskhelia (Beraldo 88')
Aston Villa: Bizot; Cash, Lindelöf, Pau Torres (Mings 80'), Maatsen; McGinn (Alysson 72'), João Gomes (Barkley 80'), Kamara (Bogarde 72'), Hemmings; Buendía, Madjo (Abraham 72')
Prossime partite
Il Paris Saint-Germain disputerà un'altra finale domenica, quanto affronterà il Lens (vincitore della Coppa di Francia) nella Supercoppa di Francia. L'Aston Villa, invece, inizierà la Premier League domenica 23 agosto in trasferta contro il Brighton.
Entrambe le squadre attendono il sorteggio della fase campionato di UEFA Champions League, in programma giovedì 27 agosto.