Brian Madjo è il marcatore più giovane della storia della Supercoppa
mercoledì 12 agosto 2026
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Brian Madjo è diventato il più giovane marcatore nella storia della Supercoppa UEFA.
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Brian Madjo, attaccante 17enne dell'Aston Villa, è diventato il più giovane marcatore nella storia della Supercoppa UEFA.
Madjo ha segnato al debutto con il club, trovando il gol dell'1-1 nella gara di Supercoppa tra Aston Villa e Paris a Salisburgo.
A soli 17 anni e 212 giorni, è più giovane di circa due anni rispetto al precedente detentore del record.
Chi sono i marcatori più giovani nella storia della Supercoppa?
17 anni 212 giorni: Brian Madjo (Aston Villa, 2026)
19 anni 220 giorni: Patrick Kluivert (Ajax, 1996)
20 anni 201 giorni: Marco Asensio (Real Madrid, 2016)
20 anni 321 giorni: David Fairclough (Liverpool, 1977)
20 anni 334 giorni: John Arne Riise (Liverpool, 2001)