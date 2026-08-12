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Brian Madjo è il marcatore più giovane della storia della Supercoppa

mercoledì 12 agosto 2026

Brian Madjo è diventato il più giovane marcatore nella storia della Supercoppa UEFA.

Brian Madjo festeggia il gol del pari per l'Aston Villa contro il Paris Saint-Germain in Supercoppa
Brian Madjo festeggia il gol del pari per l'Aston Villa contro il Paris Saint-Germain in Supercoppa Aston Villa FC via Getty Images

Brian Madjo, attaccante 17enne dell'Aston Villa, è diventato il più giovane marcatore nella storia della Supercoppa UEFA.

Supercoppa 2026

Madjo ha segnato al debutto con il club, trovando il gol dell'1-1 nella gara di Supercoppa tra Aston Villa e Paris a Salisburgo.

A soli 17 anni e 212 giorni, è più giovane di circa due anni rispetto al precedente detentore del record.

Chi sono i marcatori più giovani nella storia della Supercoppa?

17 anni 212 giorni: Brian Madjo (Aston Villa, 2026)
19 anni 220 giorni: Patrick Kluivert (Ajax, 1996)
20 anni 201 giorni: Marco Asensio (Real Madrid, 2016)
20 anni 321 giorni: David Fairclough (Liverpool, 1977)
20 anni 334 giorni: John Arne Riise (Liverpool, 2001)

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