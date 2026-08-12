Il Paris vince di nuovo la Supercoppa: quali altre squadre hanno vinto due edizioni consecutive?

Il Paris ha vinto la sua seconda Supercoppa UEFA consecutiva grazie al successo per 2-1 sull'Aston Villa a Salisburgo dopo la vittoria ai calci di rigore sul Tottenham nella finale della passata stagione a Udine.

Il Paris è solo la terza squadra nella storia della competizione ad aver conquistato il trofeo in due stagioni consecutive, insieme al Milan e al Real Madrid.

Paris - Villa 2-1: la cronaca

Milan

1989: 2-1 tot. contro Barcelona

1990: 3-1 tot. contro Sampdoria

L'inarrestabile Milan di Arrigo Sacchi corona le due vittorie consecutive in Coppa dei Campioni aggiudicandosi due Supercoppe, che vanno a impreziosire ulteriormente la già ricca bacheca dei rossoneri.

Con la Supercoppa che allora si giocava con gare d'andata e ritorno, nell'edizione del 1989 i rossoneri pareggiano 1-1 col Barcelona al Camp Nou, con le reti di Marco van Basten su rigore nel primo tempo e di Guillermo Amor nella ripresa. Nel ritorno a San Siro, il Milan vince 1-0 con la rete di Alberigo Evani su punizione, aggiudicandosi il trofeo in virtù del 2-1 complessivo.

Un anno dopo, il Milan affronta i connazionali della Sampdoria. All'andata i rossoneri pareggiano 1-1, con Evani nuovamente autore di un gol. Al ritorno il leggendario duo olandese composto da Ruud Gullit e Frank Rijkaard decide la gara in favore dei rossoneri: Gullit segna con un tiro al volo da distanza ravvicinata poco prima dell'intervallo, mentre Rijkaard chiude definitivamente la gara al 76° minuto da posizione defilata, sigillando la vittoria per 2-0 della serata, e 3-1 tra andata e ritorno.

Real Madrid

2016: 3-2dts contro Sevilla

2017: 2-1 contro Manchester United

Highlights: il trionfo del Real Madrid nella Supercoppa 2017

Il dominio europeo del Real Madrid a metà degli anni 2010 si estende anche alla Supercoppa, con i “Blancos” che vincono la competizione tre volte in quattro stagioni tra il 2014 e il 2017.

Nell’edizione del 2016, il Real affronta i connazionali del Siviglia. Dopo il vantaggio di Marco Asensio con un gol spettacolare, il Madrid si ritrova sotto per 2-1 al 93', quando Sergio Ramos segna di testa l'insperato gol del pareggio. Proprio quando la partita sembra destinata ai rigori, Dani Carvajal si invola in area di rigore e sigla il gol della vittoria all’ultimo respiro dei tempi supplementari.

Dodici mesi dopo, il Real Madrid batte il Manchester United in Macedonia del Nord. Il futuro centrocampista dello United, Casemiro, porta in vantaggio il Real al 24’, mentre Isco raddoppia poco dopo l’intervallo. Romelu Lukaku accorcia le distanze al suo esordio con la maglia dello United, ma il Real Madrid resiste strenuamente assicurandosi la vittoria.

Paris

2025: 2-2 contro Tottenham (4-3 dcr)

2026: 2-1 contro Aston Villa

Supercoppa UEFA 2025: Paris - Tottenham 2-2 (4-3 dcr)

Dopo aver vinto la sua prima Champions League con una schiacciante vittoria sull'Inter in finale, il Paris Saint-Germain fatica contro il Tottenham in Supercoppa e va vicinissimo alla sconfitta dopo che il club inglese si porta sul 2-0 a Udine grazie ai gol di Micky van de Ven e Cristian Romero.

Ma la squadra di Luis Enrique, pur decimata dalle assenze, riaccende le speranze all'85' con la rete di Kang-in Lee. Nei minuti di recupero, Gonçalo Ramos segna la rete che porta la sfida ai supplementari, prima della lotteria dei rigori.

Nonostante l'errore di Vitinha nel primo rigore del Paris, Van de Ven e Mathys Tel sbagliano il proprio rigore per gli Spurs, lasciando a Nuno Mendes l’opportunità di insaccare il rigore decisivo che regala una clamorosa vittoria in rimonta ai parigini.

La squadra di Luis Enrique conquista la seconda vittoria consecutiva l’anno successivo. Il gol del vantaggio di Khvicha Kvaratskhelia a metà del primo tempo viene pareggiato dal diciassettenne Brian Madjo dell'Aston Villa, che diventa così il più giovane marcatore nella storia della Supercoppa. Tuttavia, il tiro a giro di Désiré Doué poco dopo l’ora di gioco, assicura ai campioni di Francia e d'Europa la conquista del secondo trofeo consecutivo.