Dove guardare la Supercoppa UEFA: TV e streaming
mercoledì 12 agosto 2026
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Dove guardare la Supercoppa UEFA 2026 ovunque ti trovi.
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Il Paris Saint-Germain, detentore della UEFA Champions League, affronterà l'Aston Villa, vincitore della UEFA Europa League, in Supercoppa UEFA a Salisburgo (Austria) mercoledì 12 agosto.
Di seguito l'elenco delle emittenti e delle piattaforme che trasmetteranno la Supercoppa UEFA.
Europa
Albania: Tring
Armenia: Fast Media
Austria: Sky Austria, Servus TV, Canal+*
Azerbaigian: Quest Media
Bielorussia: Quest Media
Belgio: DPG Media, Proximus, RTL Belgium, Telenet*
Bosnia ed Erzegovina: Arena Sport
Bulgaria: bTV, A1 Bulgaria
Asia centrale: Quest Media
Croazia: HRT, Arena Sport
Cipro: CYTA
Cechia: TV Nova
Danimarca: Viaplay
Estonia: TV3
Finlandia: MTV Oy
France: Canal+
Georgia: Setanta, Silknet
Germania: DAZN, ZDF*
Gibilterra: Gibtelecom
Grecia: Cosmote TV, AlterEgo
Ungheria: RTL, Sport 1*
Islanda: Syn, Viaplay
Israele: The Sports Channel
Italia: Sky, Amazon*
Kazakistan: Qazsport, Quest Media
Kosovo: RTK
Lettonia: TV3
Lituania: TV3
Lussemburgo: DPG Media, RTL Luxembourg, DAZN
Malta: PBS, Melita
Moldavia: Setanta, Jurnal TV
Montenegro: Arena Sport
Paesi Bassi: Ziggo Sport
Macedonia del Nord: Arena Sport
Norvegia: TV2 Norway
Polonia: Canal+
Portogallo: Sport TV, DAZN*
Repubblica d'Irlanda: RTÉ, Premier Sports, Virgin Media*
Romania: DIGI, Clever Media
Russia: Quest Media, Okko
Serbia: Arena Sport, RTS
Slovacchia: TV Nova
Slovenia: Pro Plus, Sportklub
Spagna: Telefónica
Svezia: Viaplay
Svizzera: blue, SRG*
Turchia: TRT
Regno Unito: HBO Max, BBC*
Ucraina: Megogo, Football TV UA*
Africa e Medio Oriente
Medio Oriente/Nord Africa: beIN
Nigeria: SuperSport
Sudafrica: SuperSport
Africa subsahariana: SuperSport, Canal+, New World TV*
Americhe
Argentina: ESPN, FOX Sports
Brasile: TNT Sports, SBT
Canada: DAZN
Caraibi: CPSL (Flow Sports & SportsMax)
America Centrale: ESPN
Repubblica Dominicana: Televideo, ESPN, CPSL
Haiti: Canal+, CPSL
Messico: Max
Sud America (escluso Brasile): ESPN
Suriname: ATV, CPSL
Stati Uniti d'America: Paramount+, TUDN
Asia e Pacifico
Australia: Stan Sport
Bangladesh: Sony, Tapmad
Brunei: beIN
Cambogia: beIN
Cina: iQIYI
Hong Kong: beIN
Subcontinente indiano: Sony
Indonesia: beIN
Giappone: WOWOW, U-NEXT*
Laos: beIN
Macao: TDM
Malesia: beIN
Mongolia: Premier Sports
Myanmar: Canal+
Nuova Zelanda: DAZN
Isole del Pacifico: Digicel
Pakistan: Sony, Tapmad
Filippine: beIN
Singapore: beIN
Corea del Sud: SPO TV
Thailandia: beIN
Taiwan/Taipe cinese: Elta
Timor Est: beIN
Vietnam: VTVcab, Viettel
In aereo/nave: Sport24
*Solo diritti per gli highlights