Paris - Aston Villa, anteprima Supercoppa: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Il Paris Saint-Germain, detentore della Champions League, cerca di aggiudicarsi la seconda Supercoppa UEFA consecutiva ma prima dovrà battere l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League, mercoledì 12 agosto a Salisburgo.

Paris - Aston Villa in breve Quando: mercoledì 12 agosto (21:00 CET)

Dove: Stadion Salzsburg, Salisburgo

Cosa: i vincitori della UEFA Champions League contro i vincitori della UEFA Europa League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Paris - Aston Villa in TV

I dettagli relativi alle emittenti che trasmetteranno la Supercoppa UEFA 2026 saranno disponibili a breve.

Cosa devi sapere?

Cosa c'è in palio?

Nella tradizionale partita che inaugura la stagione europea, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique cercherà di diventare la seconda squadra nell'era moderna a conquistare la Supercoppa per due anni consecutivi, dopo il Real Madrid nel 2016 e 2017. Nella scorsa edizione a Udine, i campioni di Francia si sono imposti sul Tottenham ai rigori.

Sulla strada del Paris c'è un Aston Villa ancora galvanizzato dalla vittoria contro il Freiburg nella finale di Europa League a Istanbul. L'Aston Villa ha già vinto la Supercoppa battendo il Barcellona con un 3-1 complessivo nella stagione 1982/83.

Riedizione di una classica della Champions League

Paris - Aston Villa ai quarti di finale di Champions League 2025

Gli unici precedenti tra Paris Saint-Germain e Villa hanno regalato scintille. La squadra francese si è infatti imposta con un 5-4 complessivo ai quarti di finale di Champions League 2024/25 resistendo al tentativo di rimonta dell'Aston Villa da un 5-1.

A Salisburgo si profila un'altra sfida appetitosa, perché i connazionali Luis Enrique e Unai Emery vengono spesso elogiati per il loro gioco fluido e offensivo.

Osservati speciali

Dopo un'estate relativamente tranquilla, il Paris Saint-Germain ha annunciato l'arrivo del trequartista Maghnes Akliouche dal Monaco, reduce da una serie di ottime prestazioni nelle ultime stagioni. Il giovane Senny Mayulu potrebbe partire titolare, continuando la propria ascesa, mentre Khvicha Kvaratskhelia ha svolto una preparazione precampionato senza intoppi ed è sempre garanzia di spettacolo.

L'Aston Villa si è rinforzato con diversi nuovi acquisti, come il promettente difensore centrale Modou Kéba Cissé dal LASK, il centrocampista João Gomes dal Wolverhampton e l'esterno argentino Alejandro Garnacho in prestito dal Chelsea. Tutti e tre potrebbero fare il loro debutto ufficiale in Supercoppa, da titolari o dalla panchina. Anche il nazionale svizzero Johan Manzambi, rivelazione dell'Europa League 2025/26, è arrivato dal Friburgo, ma salterà la Supercoppa per un infortunio al ginocchio.

Probabili formazioni

Guarda tutti i gol del Paris Saint-Germain nel trionfale cammino in Champions League 2025/26

Paris: Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia

Indisponibili: Nessuno

In dubbio: Barcola, Dembélé, Doué, Fabián Ruiz, Hakimi, Lucas Hernández, Zaïre-Emery (condizione atletica)

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins

Indisponibili: Bailey (problema muscolare), Manzambi (ginocchio), Onana (ginocchio)

In dubbio: Garnacho (trauma facciale), McGinn (ginocchio), Konsa, Martínez, Watkins (condizione atletica)

Vince sempre la detentrice della Champions League? Il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, ha vinto la Supercoppa nel 2025, ma finora la squadra campione d'Europa ha avuto la meglio 30 volte su 50. Per l'albo d'oro completo della Supercoppa, clicca qui.

Il parere degli esperti

Alex Clementson, reporter Paris

Dopo la seconda Champions League a Budapest, sulle maglie dei giocatori del Paris campeggiava la scritta "Back-to-back" (due vittorie consecutive): ora, i campioni d'Europa possono fare altrettanto in Supercoppa. Gli uomini di Luis Enrique hanno compiuto una rimonta spettacolare battendo il Tottenham ai rigori la scorsa stagione: se dovessero ripetere l'impresa, il tecnico asturiano arriverebbe a ben 13 trofei da quando è approdato a Parigi nel 2023.

Jonny Coffey, reporter Aston Villa

Tutti i gol dell'Aston Villa in Europa League 2025/26

Preparandosi a tornare in Champions League, ma senza più giocatori chiave come Morgan Rogers e Youri Tielemans, l'Aston Villa apprezzerebbe sicuramente una prestazione di alto livello come quella ai quarti di finale di Champions League 2024/25, quando ha messo a dura prova il Paris Saint-Germain. Dopo un'eliminazione a testa alta e il trionfo in Europa League nella successiva stagione, Emery e i suoi giocatori cercheranno di dimostrare che non hanno perso l'ambizione né le capacità contro i campioni d'Europa.

L'opinione dal campo

A seguire

Sono previsti i supplementari in Supercoppa?

Sei gol memorabili in Supercoppa

Se il punteggio è di parità al termine dei tempi regolamentari, la partita si deciderà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari.