UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

La Supercoppa UEFA 2026 si svolgerà allo Stadion Salzburg in Austria

giovedì 11 settembre 2025

La Supercoppa UEFA 2026 si svolgerà allo Stadion Salzburg, in Austria.

La Supercoppa UEFA 2026 si giocherà a Salisburgo
La Supercoppa UEFA 2026 si giocherà a Salisburgo Getty Images

Lo Stadion Salzburg di Salisburgo, in Austria, è stato designato come sede della Supercoppa UEFA 2026.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha confermato la nomina durante la riunione di giovedì 11 settembre a Tirana, in Albania.

La Supercoppa si svolgerà nel mese di agosto del prossimo anno e metterà di fronte i detentori della UEFA Champions League 2025/26 contro i vincitori della UEFA Europa League della stessa edizione. Nella Supercoppa UEFA 2025, il Paris ha battuto il Tottenham ai calci di rigore allo Stadio Friuli di Udine.

Lo Stadion Salzburg ospita il Salzburg, squadra della Bundesliga austriaca che partecipa alla fase campionato dell'Europa League di questa stagione. In questa edizione, nell'impianto scenderanno in campo come avversarie del Salzburg: Porto, Ferencváros, Go Ahead Eagles e Basilea. Lo stadio ha anche ospitato tre partite della fase a gironi di UEFA EURO 2008.

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 11 settembre 2025

Scelti per te

Riepilogo e highlights: il Paris rimonta e vince ai rigori
Live 13/08/2025

Riepilogo e highlights: il Paris rimonta e vince ai rigori

In svantaggio di due reti fino all'85', il Paris rimonta il Tottenham nel finale e si aggiudica la Supercoppa UEFA ai calci di rigore.
Il Paris è il primo club francese ad aver vinto il titolo
Live 13/08/2025

Il Paris è il primo club francese ad aver vinto il titolo

Ventisei squadre di 13 diverse nazioni hanno vinto la Supercoppa UEFA.