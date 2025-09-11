La Supercoppa UEFA 2026 si svolgerà allo Stadion Salzburg in Austria
giovedì 11 settembre 2025
Lo Stadion Salzburg di Salisburgo, in Austria, è stato designato come sede della Supercoppa UEFA 2026.
Il Comitato Esecutivo UEFA ha confermato la nomina durante la riunione di giovedì 11 settembre a Tirana, in Albania.
La Supercoppa si svolgerà nel mese di agosto del prossimo anno e metterà di fronte i detentori della UEFA Champions League 2025/26 contro i vincitori della UEFA Europa League della stessa edizione. Nella Supercoppa UEFA 2025, il Paris ha battuto il Tottenham ai calci di rigore allo Stadio Friuli di Udine.
Lo Stadion Salzburg ospita il Salzburg, squadra della Bundesliga austriaca che partecipa alla fase campionato dell'Europa League di questa stagione. In questa edizione, nell'impianto scenderanno in campo come avversarie del Salzburg: Porto, Ferencváros, Go Ahead Eagles e Basilea. Lo stadio ha anche ospitato tre partite della fase a gironi di UEFA EURO 2008.