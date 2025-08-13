Paris - Tottenham 2-2 (4-3 dcr): la Supercoppa parla francese
mercoledì 13 agosto 2025
In svantaggio di due reti fino all'85', il Paris rimonta il Tottenham nel finale e si aggiudica la Supercoppa UEFA ai calci di rigore.
La Supercoppa UEFA 2025 dice Paris Saint-Germain. Allo stadio Friuli di Udine, i detentori della UEFA Champions League trionfano rimontano due gol di svantaggio e si impongono ai calci di rigore al termine di un'autentica girandola di emozioni, diventando la prima squadra francese a conquistare il trofeo.
I momenti chiave
23': Richarlison chiama Chevalier all'intervento di pugno
39': Van de Ven porta in vantaggio gli Spurs
47': Romero firma il raddoppio di testa
66': Vicario salva su Doué
85': Lee accorcia le distanze dal limite dell'area
90+4': Gonçalo Ramos pareggia per il Paris
Calci di rigore: Nuno Mendes realizza il tiro decisivo
La partita in breve: il piano quasi perfetto degli Spurs naufraga nel finale
Thomas Frank, all'esordio sulla panchina degli Spurs, debutta in una sfida dal tasso di difficoltà elevato, ma la sua squadra copre il campo con personalità e disciplina tattica, negando al Paris il suo territorio di caccia prediletto, ovvero le verticalizzazioni in velocità. Paris - Tottenham 2-2 (4-3 dcr): la partita minuto per minuto
La seconda parte del piano di Frank prevede l'utilizzo di una delle armi predilette dagli avversari, l'aggressione alta - anzi altissima - in fase di non possesso. Una scommessa che paga, perché il Paris non riesce a costruire con l'abituale fluidità e i suoi velocisti non trovano mai il tempo giusto per le loro proiezioni.
Lavora invece benissimo in verticale il Tottenham, tanto che il primo vero squillo dell'incontro è griffato Richarlison: botta al volo che, complice una deviazione, testa i riflessi di Lucas Chevalier, alla prima tra i pali dei detentori della UEFA Champions League.
Il nuovo numero uno parigino capitola al 39'. Sugli sviluppi di un lungo spiovente in area, João Palhinha colpisce a botta sicura da distanza ravvicinata; Chevalier è prodigioso nel respingere la sua conclusione sulla traversa, ma il pallone finisce sui piedi di van de Ven, che insacca agevolmente.
Si arriva così al giro di boa con l'undici londinese avanti 1-0. Un parziale coerente con quanto visto in campo nella prima frazione.
In avvio di ripresa ci si aspetterebbe un cambio di marcia del Paris, invece è il Tottenham a trovare immediatamente il raddoppio: altro spiovente in area su calcio da fermo, Cristian Romero prende il tempo alla difesa transalpina e di testa insacca sul secondo palo, con Chevalier non impeccabile nell'occasione.
Luis Enrique corre ai ripari e getta nella mischia Fabián Ruiz, escluso un po' a sorpresa dalla formazione di partenza, con l'obiettivo di ridare geometrie al centrocampo del Paris, andato troppo spesso in difficoltà sulla pressione avversaria. Il baricentro francese si alza e le certezze degli Spurs cominciano a vacillare.
L'ultimo quarto di gara, inaugurato da una girandola di cambi su entrambi i fronti, è un monologo francese. Il Paris spinge, il Tottenham difende con il blocco basso e all'85' vede dimezzato il suo vantaggio ad opera del subentrato Lee Kang-in, che dal limite dell'area fulmina Vicario con una bella conclusione sul palo lungo.
È il preludio a un finale intensissimo. La squadra francese dà fondo a tutte le sue energie alla ricerca del 2-2 e lo trova in pieno recupero con un altro subentrato, Gonçalo Ramos, il cui colpo di testa da distanza ravvicinata non lascia scampo a Vicario e sancisce la necessità dei calci di rigore per assegnare il trofeo.
Il dischetto sorride al Paris: nonostante l'errore iniziale di Vitinha, la parata di Chevalier su Van de Ven e il successivo errore di Mathys Tel consentono a Nuno Mendes di presentarsi dagli 11 metri per il tiro della vittoria. Il difensore non fallisce il quinto rigore e regala al Paris e al calcio francese un trionfo storico.
Player of the match presentato da PlayStation®: Ousmane Dembélé (Paris)
"Efficace nel momento del bisogno, ha propiziato la rimonta del Paris, confezionando l'assist per il pareggio e trascinando la sfida ai calci di rigore".
Osservatori Tecnici UEFA
Formazioni
Paris: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery (Lee 68'), Vitinha, Doué (Gonçalo Ramos 77'); Barcola (Mbaye 68'), Dembélé, Kvaratskhelia (Fabián Ruiz 60')
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven; João Palhinha (Gray 72'), Bentancur, Sarr (Bergvall 90'); Kudus (Tel 79'), Richarlison (Solanke 72'), Spence
Cosa succede ora?
Il Paris tornerà in azione domenica sul campo del Nantes in occasione della prima giornata di Ligue 1, mentre il Tottenham esordirà in Premier League domenica ospitando il Burnley.
Entrambe le squadre attenderanno l'esito del sorteggio della fase campionato di UEFA Champions League, in programma giovedì 28 agosto.