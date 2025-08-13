Paris - Tottenham 2-2 (4-3 dcr): la Supercoppa parla francese

La Supercoppa UEFA 2025 dice Paris Saint-Germain. Allo stadio Friuli di Udine, i detentori della UEFA Champions League trionfano rimontano due gol di svantaggio e si impongono ai calci di rigore al termine di un'autentica girandola di emozioni, diventando la prima squadra francese a conquistare il trofeo.

I momenti chiave 23': Richarlison chiama Chevalier all'intervento di pugno

39': Van de Ven porta in vantaggio gli Spurs

47': Romero firma il raddoppio di testa

66': Vicario salva su Doué

85': Lee accorcia le distanze dal limite dell'area

90+4': Gonçalo Ramos pareggia per il Paris

Calci di rigore: Nuno Mendes realizza il tiro decisivo

La partita in breve: il piano quasi perfetto degli Spurs naufraga nel finale

Thomas Frank, all'esordio sulla panchina degli Spurs, debutta in una sfida dal tasso di difficoltà elevato, ma la sua squadra copre il campo con personalità e disciplina tattica, negando al Paris il suo territorio di caccia prediletto, ovvero le verticalizzazioni in velocità. Paris - Tottenham 2-2 (4-3 dcr): la partita minuto per minuto

La seconda parte del piano di Frank prevede l'utilizzo di una delle armi predilette dagli avversari, l'aggressione alta - anzi altissima - in fase di non possesso. Una scommessa che paga, perché il Paris non riesce a costruire con l'abituale fluidità e i suoi velocisti non trovano mai il tempo giusto per le loro proiezioni.

Lavora invece benissimo in verticale il Tottenham, tanto che il primo vero squillo dell'incontro è griffato Richarlison: botta al volo che, complice una deviazione, testa i riflessi di Lucas Chevalier, alla prima tra i pali dei detentori della UEFA Champions League.

Il nuovo numero uno parigino capitola al 39'. Sugli sviluppi di un lungo spiovente in area, João Palhinha colpisce a botta sicura da distanza ravvicinata; Chevalier è prodigioso nel respingere la sua conclusione sulla traversa, ma il pallone finisce sui piedi di van de Ven, che insacca agevolmente.

Si arriva così al giro di boa con l'undici londinese avanti 1-0. Un parziale coerente con quanto visto in campo nella prima frazione.

Micky van de Ven e Pedro Porro festeggiano il primo gol del Tottenham Getty Images

In avvio di ripresa ci si aspetterebbe un cambio di marcia del Paris, invece è il Tottenham a trovare immediatamente il raddoppio: altro spiovente in area su calcio da fermo, Cristian Romero prende il tempo alla difesa transalpina e di testa insacca sul secondo palo, con Chevalier non impeccabile nell'occasione.

Luis Enrique corre ai ripari e getta nella mischia Fabián Ruiz, escluso un po' a sorpresa dalla formazione di partenza, con l'obiettivo di ridare geometrie al centrocampo del Paris, andato troppo spesso in difficoltà sulla pressione avversaria. Il baricentro francese si alza e le certezze degli Spurs cominciano a vacillare.

L'ultimo quarto di gara, inaugurato da una girandola di cambi su entrambi i fronti, è un monologo francese. Il Paris spinge, il Tottenham difende con il blocco basso e all'85' vede dimezzato il suo vantaggio ad opera del subentrato Lee Kang-in, che dal limite dell'area fulmina Vicario con una bella conclusione sul palo lungo.

È il preludio a un finale intensissimo. La squadra francese dà fondo a tutte le sue energie alla ricerca del 2-2 e lo trova in pieno recupero con un altro subentrato, Gonçalo Ramos, il cui colpo di testa da distanza ravvicinata non lascia scampo a Vicario e sancisce la necessità dei calci di rigore per assegnare il trofeo.

Il Paris ha recuperato due gol nel finale, prima di imporsi ai calci di rigore Getty Images

Il dischetto sorride al Paris: nonostante l'errore iniziale di Vitinha, la parata di Chevalier su Van de Ven e il successivo errore di Mathys Tel consentono a Nuno Mendes di presentarsi dagli 11 metri per il tiro della vittoria. Il difensore non fallisce il quinto rigore e regala al Paris e al calcio francese un trionfo storico.

Player of the match presentato da PlayStation®: Ousmane Dembélé (Paris)

Ousmane Dembélé è stato nominato Player of the Match UEFA via Getty Images

"Efficace nel momento del bisogno, ha propiziato la rimonta del Paris, confezionando l'assist per il pareggio e trascinando la sfida ai calci di rigore".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Paris: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery (Lee 68'), Vitinha, Doué (Gonçalo Ramos 77'); Barcola (Mbaye 68'), Dembélé, Kvaratskhelia (Fabián Ruiz 60')

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven; João Palhinha (Gray 72'), Bentancur, Sarr (Bergvall 90'); Kudus (Tel 79'), Richarlison (Solanke 72'), Spence