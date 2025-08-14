Ousmane Dembélé applaude il Paris Saint-Germain dopo il trionfo in Supercoppa UEFA 2025

Dopo aver conquistato la sua prima Champions League a maggio, il Paris è diventato la prima squadra francese a vincere la Supercoppa. Non è stato facile, perché il Tottenham era in vantaggio 2-0, ma i parigini hanno ribaltato la situazione anche grazie a Ousmane Dembélé, votato Player of the Match.

A UEFA.com, il nazionale francese ha rivelato di non aver mai smesso di crederci.

"Sul 2-0, ci siamo detti che sarebbe stata dura, soprattutto dopo una sola settimana di allenamento, ma questa squadra ha carattere e non molla mai. Poi ci siamo portati sul 2-1 e ci siamo detti che avremmo dato tutto fino alla fine. Appena abbiamo pareggiato, sentivamo che ce l'avremo fatta".

Il cross preciso di Ousmane Dembélé ha permesso a Gonçalo Ramos di pareggiare nei minuti di recupero Getty Images

Il trionfo, suggellato dalla vittoria ai rigori per 4-3 (con un tiro trasformato da Dembélé), arriva dopo una stagione europea stellare per il 28enne attaccante, che la scorsa settimana è stato inserito fra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2025 e a giugno era stato incoronato Giocatore della Stagione della Champions League 2024/25.

Ma Dembélé preferisce parlare dei successi del collettivo parigino, che secondo lui è il più forte del mondo quest'anno.

"È grandioso vincere un altro trofeo europeo con questo club", ha commentato. "È fantastico. Credo che questo sia il terzo dopo la Champions League del 31 maggio. Sono orgoglioso di aver iniziato la stagione con una coppa".

"Agli ottavi di Champions League abbiamo eliminato una delle squadre più forti d'Europa in quel momento. Quando abbiamo superato quel turno contro il Liverpool abbiamo capito che tutto era possibile".

"Nel 2025, penso che siamo stati la squadra più forte del mondo."

Questa mentalità che mette la squadra al primo posto è stata ancora più evidente quando Dembélé si è offerto di condividere il premio di Player of the Match con il compagno nazionale e ora di club Lucas Chevalier, che ha esordito tra i pali e ha parato il tiro dal dischetto di Micky van de Ven.

"È un inizio da sogno per lui. Prima partita ufficiale con il Paris Saint-Germain e primo trofeo", spiega Dembélé. "Ai rigori ha fatto la differenza e sono contento per lui. Si sta integrando bene in questa famiglia. Al Paris Saint-Germain vincerà molti trofei".

È questo il messaggio che Dembélé ribadisce costantemente: il Paris, vincitore del triplete, non ha ancora finito: "Dobbiamo continuare ad accumulare trofei e, come abbiamo detto, proveremo a vincere tutto in questa stagione".

