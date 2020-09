Supercoppa UEFA: Flick prepara il prossimo assalto

Nominato allenatore a novembre, dopo appena quattro mesi da vice di Niko Kovač, Hansi Flick ha vissuto una stagione indimenticabile con il Bayern, vincendo Coppa di Germania, Bundesliga e UEFA Champions League e stupendo il mondo intero con un 8-2 sul Barcellona ai quarti.

La prossima sfida per l'ex centrocampista del Bayern è la Supercoppa UEFA contro il Siviglia.

Sulla sfida a Budapest

Posso solo dirvi quello che mi ha detto chi ha già giocato la Supercoppa UEFA: è la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione perfetta. Il nostro obiettivo è chiaro: vincere, ma credo valga anche per il Siviglia.

Sarà una partita difficile. Entrambe le squadre si sono riposate poco e non hanno avuto molto tempo per prepararsi, ma spero che i ragazzi non abbiano perso la condizione fisica. È un nuovo inizio e ci mancheranno giocatori come Philippe Coutinho, Álvaro Odriozola e Ivan Perišić, che purtroppo non sono più con noi, ma ci adatteremo.

Sul trionfo in UEFA Champions League

Abbiamo creduto in noi e sapevamo fin dall'inizio che potevamo vincere. Anche prima della finale avevamo buone sensazioni.

Tutto lo staff e la società ha fatto un lavoro straordinario, andando avanti un passo alla volta. Alla fine è stato un bellissimo viaggio collettivo, ma ormai fa parte del passato e dobbiamo giocare lo stesso calcio.

Sullo stile di gioco del Bayern

Vogliamo avere la palla, e quando ce l'hanno gli avversari dobbiamo essere attivi: si è visto chiaramente in tutte le partite. Quando siamo in possesso vogliamo concludere con determinazione, senza perdere tempo. Se possiamo creare un'occasione, ovviamente ci proviamo.

La nostra strategia e la nostra filosofia ci hanno dato ragione. Non vedo perché dovremmo cambiarla, ma correggeremo sicuramente qualcosa. Leroy [Sané, appena acquistato] è un giocatore che ci permette di avere più opzioni perché può giocare in diversi ruoli. Non è ancora al 100%, ma quasi, e gli daremo tempo per recuperare. Siamo contenti che sia con noi.

Sulla nuova stagione di Champions League

Abbiamo avuto una stagione perfetta, vincendo tutte le partite. È vero, è difficile difendere un trofeo, ma accettiamo la sfida e uno dei nostri obiettivi è arrivare il più lontano possibile in Champions League; procederemo un passo alla volta. Stiamo bene così e non guardiamo oltre la prossima partita. Ci prepariamo con intensità e vogliamo vincere sempre.

Naturalmente, vogliamo migliorare ed è per questo che non parlo di grandi obiettivi. Il Bayern Monaco vuole vincere sempre, è nel suo DNA. Per me è importante avere qualità, la giusta mentalità e la massima concentrazione anche in allenamento. Se c'è tutto questo, le prestazioni della squadra migliorano perché migliora ogni singolo giocatore. Sono elementi che pretendiamo, ma la squadra li mette in atto straordinariamente.