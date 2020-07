Dove guardare la Supercoppa UEFA

Mercoledì a Tallinn verrà assegnato il primo trofeo UEFA della stagione 2018/19: la Supercoppa UEFA, che vede in campo Real Madrid e Atlético Madrid. Grazie alle emittenti partner della UEFA, la sfida potrà essere guardata in tutto il mondo.

LA SUPERCOPPA

Dove guardare la partita: canali



Europa

Albania: Tring

Armenia: Armenia TV

Austria: Sky Österreich

Azerbaigian: CBC Sport

Belgio: RTL, Q2, Proximus (FR), Proximus (NL)

Bosnia-Erzegovina: SportKlub, Arena Sport

Bulgaria: bTV Media Group

Croazia: HRT

Cipro: CYTA

Repubblica Ceca: o2

Danimarca: Viasat

Estonia: All Media Baltics

Finlandia: MTV

Francia: RMC Sport

ERJ Macedonia: Macedonia Telekom

Georgia: Silk Sports

Germania: Sky Deutschland

Grecia: COSMOTE TV

Ungheria: MTVA, TV2

Islanda: Stöð 2 Sport

Repubblica d'Irlanda: RTÉ, Virgin Media

Israele: The Sports Channel

Italia: Sky Italia

Kazakistan: Kazsport

Kosovo: Kujtesa

Lettonia: All Media Baltics

Lituania: All Media Baltics

Lussemburgo: RTL

Malta: PBS, Melita

Moldavia: Canal 3

Montenegro: SportKlub, Arena Sport

Olanda: Veronica

Norvegia: Viasat

Polonia: Telewizja Polsat

Portogallo: Eleven Sports

Serbia: RTS, Arena Sport

Slovacchia: Orange Sport

Slovenia: Pop TV, SportKlub

Svezia: Viasat

Svizzera: Teleclub

Regno Unito: BT Sport

Fuori Europa

Australia: Optus Sport

Canada: DAZN

Caraibi: Flow Sports, SportsMax

Asia Centrale: Saran

Fiji: FBC

Indonesia: FMA

Corea: Spo TV

America Latina: Fox Sports, ESPN

Macau: TDM

Malesia e Brunei: DAZN

Medio Oriente e Nord Africa: beIN Sports

Nuova Zelanda: Sky NZ

Filippine: DAZN

Singapore: DAZN

Africa subsahariana: SuperSport

Taiwan: DAZN

Tailandia, Laos e Cambogia: DAZN

Vietnam: K+

Sport 24 detiene i diritti per la trasmissione in nave e in aereo