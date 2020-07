Tutto sulla Supercoppa UEFA 2018

Quali sono le squadre che si affrontano?

La sfida mette di fronte il Real Madrid, vincitore della UEFA Champions League, e l'Atlético Madrid, vincitore della UEFA Europa League. Per la prima volta in 43 edizioni, entrambe le squadre provengono dalla stessa città.

Dove e quando si gioca?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights Supercoppa UEFA 2017

La gara si disputa al Lilleküla Stadium di Tallinn mercoledì 15 agosto, calcio d'inizio alle 21:00CET (22:00 ora locale). La capitale estone succede a Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016) e Skopje (2017) come città ospitante della Supercoppa UEFA dopo che è stata cambiata la sede permanente di Montecarlo.

Sui biglietti?

La finestra per l'acquisto dei biglietti ha aperto il 5 giugno e si è chiusa il 26 giugno alle 14:00CET. Le vendite non vengono effettuate in base all'ordine di arrivo, per cui tutte le domande presentate in qualsiasi momento nel periodo di apertura del portale hanno pari possibilità di successo. I candidati potevano richiedere fino a quattro biglietti a persona e saranno informati via e-mail entro il 6 luglio sull'esito positivo o meno dell'acquisto.

PORTALE BIGLIETTI

Cos'è la Supercoppa UEFA?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights 2015: Barcellona - Siviglia 5-4

Una sfida annuale che mette di fronte le vincitrici delle principali due competizioni UEFA per club, ideata dal giornalista olandese Anton Witkamp per decidere chi è il miglior club d'Europa. I vincitori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno sempre partecipato, affrontando i vincitori della Coppa delle Coppe UEFA (1972–1999) o della Coppa UEFA/UEFA Europa League (2000–).

Di solito vince chi ha vinto la Champions League?

Non esattamente. I vincitori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno vinto 23 delle 42 edizioni. Scopri tutti i record e le statistiche sulla Supercoppa UEFA cliccando qui.

Alcuni dati statistici...

• Quattro delle ultime cinque edizioni della Supercoppa UEFA sono state giocate da due squadre spagnole. Una finale tutta madrilena è tuttavia inedita: Madrid è la prima città ad avere un derby in Supercoppa UEFA in 43 edizioni.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights 2016: Real Madrid - Sevilla 3-2

• I Colchoneros hanno affrontato il Real Madrid nove volte in competizioni UEFA con un bilancio di V2 P2 S5, sebbene non abbiano mai vinto contro i rivali cittadini del Real in una finale né siano mai riusciti ad eliminarli in competizioni UEFA.

• Il Real Madrid ha vinto quattro delle sei finali di Supercoppa UEFA disputate, tra cui le due più recenti. Dopo essere diventati i primi a vincere tre UEFA Champions League di fila, potrebbero essere i primi a vincere tre Supercoppe UEFA consecutive.

• L'Atlético ha il 100% di vittorie in Supercoppa UEFA, essendosi aggiudicato le edizioni del 2010 e 2012 da campione in carica della UEFA Europa League. Gli spagnoli hanno battuto l'Inter per 2-0 nel 2010 e il Chelsea per 4-1 nel 2012.