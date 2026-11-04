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Sorteggio degli ottavi e dei quarti di finale della UEFA Futsal Champions League

mercoledì 4 novembre 2026

Sono stati definiti gli accoppiamenti di entrambi i turni, che decreteranno le quattro squadre finaliste.

The draw results are displayed
The draw results are displayed UEFA via Getty Images

Il sorteggio degli ottavi e dei quarti di finale di UEFA Futsal Champions League si è svolto a Nyon.

I due turni con gare di andata e ritorno decideranno le quattro squadre che accederanno alle finals a eliminazione diretta, in programma alla Biel/Bienne Arena (Svizzera) il 7 e il 9 maggio.

Ottavi di finale (23 novembre e 4 dicembre)

L84 Torino - HITV Kiev

  • L'L84 Torino, al debutto, ha subito un solo gol nella fase a gironi.
  • L'anno scorso, l'HIT Kyiv è stato sconfitto di misura dall'Illes Baleares Palma (futuro campione) agli ottavi di finale.

Futsal Minerva - Stalitsa Minsk

  • Il Minerva, squadra ospitante delle finals e prima formazione svizzera a raggiungere gli ottavi di finale con qualsiasi format, ha battuto lo Stalitsa per 2-1 al turno principale 2024/25.
  • Lo Stalitsa aveva già raggiunto gli ottavi di finale (il vecchio turno elite) nelle stagioni 2017/18 e 2019/20.

Athletic Futsal - Semey

  • L'Athletic è all'esordio.
  • La scorsa stagione, il Semey ha raggiunto i quarti di finale.
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Olmissum - Barça

  • L'Olmissum ha raggiunto gli ottavi di finale cinque volte su cinque.
  • Il Barça, capocannoniere della fase a gironi, vuole eguagliare il record di cinque titoli dell'Inter FS.

ElPozo Murcia - Sporting Anderlecht

  • Il Murcia ha raggiunto la finale nel 2008 e nel 2020.
  • L'Anderlecht è arrivato in semifinale nel 2022/23 e si è qualificato agli ottavi per la sesta stagione consecutiva (compresa quella con la precedente denominazione di Halle-Gooik).

Beitar - Sporting CP

  • Il Beitar è all'esordio.
  • Lo Sporting ha conquistato il suo terzo titolo la scorsa stagione, raggiungendo la finale per l'ottava volta (record condiviso con altri club).
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Piast Gliwice - Kairat Almaty

  • Il Piast è agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo.
  • Il Kairat, due volte campione, è stato eliminato ai quarti la scorsa stagione, un anno dopo essersi classificato secondo.

Kauno Žalgiris - Benfica

  • Il Kauno ha già raggiunto gli ottavi di finale nelle stagioni 2018/19 e 2020/21.
  • Il Benfica, ex campione, ha perso contro lo Sporting CP in ai quarti di finale della scorsa edizione.

Quarti di finale (8 e 19 febbraio)

L84 Torino / HIT Kyiv - Athletic Futsal / Semey
Futsal Minerva / Stalitsa Minsk - Olmissum / Barça
ElPozo Murcia / Sporting Anderlecht - Piast Gliwice / Kairat Almaty
Beitar / Sporting CP - Kauno Žalgiris / Benfica

La prima squadra indicata giocare la gara d'andata in casa.

Come funziona la fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale
• Agli ottavi di finale, che prevedono partite di andata e ritorno, le vincitrici dei gironi del Percorso B e le terze classificate del Percorso A sono state sorteggiate contro le prime due classificate dei gironi del Percorso A che, in quanto teste di serie, giocheranno in trasferta all'andata. Il sorteggio ha determinato anche gli accoppiamenti dei quarti di finale.

Quarti di finale
• Le vincitrici delle sfide con gare di andata e ritorno accederanno alla fase finale.

Fase finale (7 e 9 maggio, Biel/Bienne)
• Il torneo a quattro squadre a eliminazione diretta si disputa presso la Biel/Bienne Arena (Svizzera). Le semifinali sono in programma il 7 maggio, mentre la finale e la finale per il terzo posto si giocano due giorni dopo.

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